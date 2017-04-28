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  • Натхо: «Дерби стоит особняком, ЦСКА обязан победить «Спартак»

Натхо: «Дерби стоит особняком, ЦСКА обязан победить «Спартак»

28 апреля 2017, 12:08
4

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России со «Спартаком». Хавбек подчеркнул, что армейцы обязаны одерживать победу в дерби.

– Впереди главное дерби страны. Может ли разгромная победа над «Локо» заставить понервничать соперников?

– Дерби стоит особняком, и неважно, как команды играли до него. Можно проиграть десять матчей, но выиграть в дерби. Мы подойдем к дерби с боевым настроем и обязаны победить.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Натхо Бибрас
Комментарии (4)
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oyabun
1493371220
Натхо раздухарился. Думает слабое без Чорлуки в обороне Локо легко обыграли и так теперь со всеми будет? Вот посмотрим еще, кто кого сделает в воскресенье! Каррера не зря присутствовал на матче вашем, уверен сделал правильные выводы. С тактическими схемами у итальянца всё в порядке
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Mahone
1493373520
Попробуйте,удачи вам,но думаю желания мало!!!!!!!!!!!1 Спартак победит!!!!!!!!! Но вы пробуйте-может что то выйдет
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Dominator777
1493376422
В дерби обе команды хотят выиграть и, как правило, побеждает та команда, которая лучше настроится на матч и находится на день дерби в лучшей форме, независимо от турнирного положения. Желаю армейцам победы.
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