Натхо: «Дерби стоит особняком, ЦСКА обязан победить «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России со «Спартаком». Хавбек подчеркнул, что армейцы обязаны одерживать победу в дерби.

– Впереди главное дерби страны. Может ли разгромная победа над «Локо» заставить понервничать соперников?

– Дерби стоит особняком, и неважно, как команды играли до него. Можно проиграть десять матчей, но выиграть в дерби. Мы подойдем к дерби с боевым настроем и обязаны победить.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17:00 по московскому времени.