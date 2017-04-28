Васин ждет сумасшедшего накала страстей в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о том, чего он ждет от предстоящего московского дерби со «Спартаком». Футболист отметил, что его команда сейчас находится в лучшей форме, чем в первой половине чемпионата. Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Жду полного стадиона, сумасшедшего накала страстей как на футбольном поле, так и на трибунах. Ради таких матчей я, наверное, и играю в футбол.

– Сейчас ЦСКА сильнее, чем в осенней части сезона?

– Наверное. Дерби это и покажет. Конечно, команда кардинально поменялась – новые тактика, схема. Посмотрим, что получится.

– Нынешний «Спартак» можно назвать сильнейшим за последние 15 лет?

– Мне сложно об этом рассуждать. В футболе всегда решают эпизоды. Но судя по очкам и положению в турнирной таблице – наверное, да.