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  • Калачев: «Моуринью иногда играет на публику. А вне футбола он совсем другой»

Калачев: «Моуринью иногда играет на публику. А вне футбола он совсем другой»

28 апреля 2017, 06:06
3

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев вспомнил о своей словесной перепалке с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Он отметил, что не держит зла на португальского специалиста.

– Многие еще долго будут вспоминать вашу словесную перепалку с Жозе Моуринью. Изменили тогда свое мнение об Особенном не в лучшую сторону?

– В футболе иногда эмоции переполняют. Сказали друг другу несколько крепких слов во время матча. А после игры я извинился, он тоже сказал, что это футбол и такое бывает…

– То есть португалец вас не разочаровал?

– Нет. На самом деле он приветливый, добрый человек. Перед игрой он подошел к каждому члену нашего тренерского штаба – вплоть до массажиста, поздоровался со всеми. А после ответной встречи зашел к нам в раздевалку и всех поблагодарил за игру. Искренний человек. Видимо, просто иногда играет на публику. А вне футбола он совсем другой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Манчестер Юнайтед Калачев Тимофей Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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lekseij2007
1493359521
Маур - человек с большой буквы.
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FanatSerj
1493365108
Ну Маур прям вистов набрал после этого интервью. А то "шовинистическая свинья", "шовинистическая свинья".
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dzhanavar
1493369242
Жозе,один из самых титулованных тренеров в истории футбола! Его можно не любить,можно даже ненавидеть,но отрицать данный факт нельзя... Победы в лиге чемпионов,в чемпионатах Англии,Италии,Испании... Маур-великий тренер современности...
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