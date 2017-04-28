Калачев: «Моуринью иногда играет на публику. А вне футбола он совсем другой»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев вспомнил о своей словесной перепалке с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Он отметил, что не держит зла на португальского специалиста.

– Многие еще долго будут вспоминать вашу словесную перепалку с Жозе Моуринью. Изменили тогда свое мнение об Особенном не в лучшую сторону?

– В футболе иногда эмоции переполняют. Сказали друг другу несколько крепких слов во время матча. А после игры я извинился, он тоже сказал, что это футбол и такое бывает…

– То есть португалец вас не разочаровал?

– Нет. На самом деле он приветливый, добрый человек. Перед игрой он подошел к каждому члену нашего тренерского штаба – вплоть до массажиста, поздоровался со всеми. А после ответной встречи зашел к нам в раздевалку и всех поблагодарил за игру. Искренний человек. Видимо, просто иногда играет на публику. А вне футбола он совсем другой.