«Барселона» выигрывает у «Реала» в споре за защитника «Атлетико» Эрнандеса

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес летом может сменить клуб. Интерес к французу проявляют «Реал» и «Барселона». Английское издание Mirror со ссылкой на испанскую радиостанцию Onda Cero сообщает о том, что каталонский клуб достиг договоренности с 19-летним футболистом.

Эрнандес является воспитанником «Атлетико» и находится в клубной системе с 10-ти лет. Нынешний сезон защитник проводит на правах аренды в «Алавесе». На счету игрока четыре голевых передачи в 33-х матчах за команду Маурисио Пеллегрино. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 10 миллионов евро.