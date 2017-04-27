Гаджиев: «В матче против «Краснодара» плохо сыграли в обороне»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итог поражению от «Краснодара» (0:2) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Целый год дома не проигрывали. «Краснодар» и без того хорошая команда, а тут еще ошибки такие допустили. Особенно во втором тайме при первом голе. Соперник давал играть – у нас были моменты. В первом тайме были выходы.

В обороне сыграли плохо. Так не играли даже с «Локомотивом», несмотря на три гола (3:3 – прим. «Бомбардира»). В весенней части чемпионата пропускаем гораздо больше, чем в первой части. Ушел Джикия. Пропускаем по 2-3 гола. Раньше – в среднем один гол. Есть замечания по обороне, но будем работать», – сказал Гаджиев в эфире «Матч! Наш футбол».

Экс-защитник пермского клуба Георгий Джикия в декабре 2016 года перешел в «Спартак».

Пермский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.