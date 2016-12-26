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    Джикия надеется, что болельщики «Амкара» отнесутся с пониманием к его переходу в «Спартак»

    Защитник Георгий Джикия, перешедший из «Амкара» в «Спартак», обратился к сотрудникам и болельщикам пермского клуба. Напомним, футболист сегодня заключил с красно-белыми долгосрочный контракт.

    «Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем меня свела судьба в Перми – тренерам и футболистам «Амкара», сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам, чью поддержку я чувствовал с самого первого дня. Это были яркие и счастливые полтора года, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и благодарностью. Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению – переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен.

    А я, раз уж этот трансфер пришелся на предновогодние дни, хочу заодно поздравить всех с наступающим праздником и пожелать каждому из вас только добра и позитива, успехов и побед. Мы еще не раз встретимся, и пусть каждая встреча будет для нас праздником!» – сказал футболист.

    Источник: ФК «Амкар»

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    26.12.2016 19:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      takca 27 декабря 2016, 00:40

      Защитник нужный удачи тебе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 декабря 2016, 20:40

      Хорошо сказал-всех уважил.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Диктор 27 декабря 2016, 17:02

      Свинина она такая

      0
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