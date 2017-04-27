Кассано: «Месси – это Федерер, а Роналду – Надаль. У них разные стили, но оба – чемпионы»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду с теннисистами.

«Месси – это Роджер Федерер, а Роналду – Рафаэль Надаль. У них разные стили, но оба – чемпионы. Месси является лучшим игроком в истории. Видели, что он сделал в последнем Класико? «Барселона» была и остается командой монстров.

Есть ли сейчас в итальянском футболе новый Кассано? Я уникален и редок. Если смотреть на технику, я вижу себя в Лоренцо Инсинье. Патрик Шик также чем-то похож на меня», – сказал итальянец.

На клубном уровне Кассано выступал за «Рому», «Реал», «Сампдорию», «Милан», «Интер» и «Парму».