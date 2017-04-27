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РФПЛ. «Краснодар» в гостях выиграл у «Амкара»

27 апреля 2017, 18:59
4

«Амкар» на своем поле принимал «Краснодар» в 26-м туре РФПЛ. «Быки» одержали победу, забив два безответных мяча. Гости открыли счет во встрече на 63-й минуте после точного удара Федора Смолова. А 13 минут спустя «быки» увеличили отрыв – отличился Вандерсон. После этой победы «Краснодар» закрепился на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Амкар (Пермь) – Краснодар – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Смолов, 63, 0:2 – Вандерсон, 76

«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович (Гасилин, 73), Комолов (Йовичич, 79), Прокофьев (Костюков, 46).

«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Жигулeв, 83), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин (Перейра, 62), Классон, Смолов, Вандерсон (Жоаозиньо, 77).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Амкар-Пермь
Комментарии (4)
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MURAD F. A.
1493309521
с победой КРАСНОДАР.
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Бугимен
1493309727
"Краснодар" с победой!Молодцы бычки!
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nbv
1493333295
Краснодар с победой. А Амкар я смотрю уже начал готовится к игре со Спартаком. Не напрягались в этой игре, в следующем туре сольют ЦСКА, а вот на Спартак выйдут как на последний бой.
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drago922
1493361855
молодцы Магнит , жаль Амкар
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