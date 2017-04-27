РФПЛ. «Краснодар» в гостях выиграл у «Амкара»

«Амкар» на своем поле принимал «Краснодар» в 26-м туре РФПЛ. «Быки» одержали победу, забив два безответных мяча. Гости открыли счет во встрече на 63-й минуте после точного удара Федора Смолова. А 13 минут спустя «быки» увеличили отрыв – отличился Вандерсон. После этой победы «Краснодар» закрепился на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Амкар (Пермь) – Краснодар – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Смолов, 63, 0:2 – Вандерсон, 76

«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович (Гасилин, 73), Комолов (Йовичич, 79), Прокофьев (Костюков, 46).

«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Жигулeв, 83), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин (Перейра, 62), Классон, Смолов, Вандерсон (Жоаозиньо, 77).

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