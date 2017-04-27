«Барселона» готова расстаться с Альбой ради защитника «Атлетико»

«Барселона» в летнее трансферное окно намерена приобрести защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса, выступающего в нынешнем сезоне на правах аренды за «Алавес».

Каталонцы планируют включить Жорди Альбу в сделку по приобретению 19-летнего футболиста.

Стоит отметить, что на талантливого француза также претендует «Реал». Мадридский клуб летом готов заплатить за игрока обороны 24 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше Примеры Эрнандес провел 28 матчей, отметившись тремя результативными передачами.