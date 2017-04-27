Хамес заявил, что счастлив в «Реале» и не хочет покидать клуб

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес после победы над «Депортиво» (6:2) в матче 34-го тура Примеры заявил, что не намерен в ближайшее время уходить из мадридского клуба. Напомним, ранее колумбийский футболист жаловался на недостаток игровой практики.

«Я счастлив в «Реале». Доволен тем, как прошел матч. Мы провели очень хорошую игру и показали большое стремление к победе.

Впереди нас ожидают пять решающих матчей чемпионата. Необходимо отнестись к ним с той же страстью», – заявил Хамес.

В нынешнем розыгрыше Примеры Хамес забил шесть голов и сделал пять результативных пасов в 19 матчах.