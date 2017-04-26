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  • Рыжиков: «В «Рубине» какая-то безнадега. С каждым матчем все хуже»

Рыжиков: «В «Рубине» какая-то безнадега. С каждым матчем все хуже»

26 апреля 2017, 23:02
10

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о последних выступлениях казанского клуба в нынешнем сезоне РФПЛ.

Отметим, что в матче 25-го тура чемпионата России «Рубин» дома потерпел поражение от «Терека» с минимальным счетом 0:1.

«С каждым матчем все хуже. Травмы, голы пропускаем. Надо разбираться. Разговоры? Мы разговариваем два месяца. Надо делать! Дело в команде. Не надо кивать на поле и болельщиков. Сегодня поле было и народ... Дело в нас.

В этом году я бегал в чужую штрафную больше, чем за всю свою жизнь. Это не так хорошо. Легионеры? Не так прост российский чемпионат. Если в Примере убрать «Барсу», «Реал» и «Атлетико», то наш чемпионат в плане тактики даже сильнее испанского. «Терек» приехал и нашел контратаку. Какая-то безнадега. Последние два года для меня очень тяжелые. Очень больно и руководству и болельщикам и клубу. Я не был уверен, что сегодня столько болельщиков придет. Нам надо игру наладить», – сказал Рыжиков.

На данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России 11-е место, имея в активе 29 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (10)
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bset
1493237777
Просто сейчас Рубин - это очередной распил. К сожалению.
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GammiD
1493238384
Сезон потерян... Грасия на выход, не чего у тебя не получается...
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MadPampers
1493238918
Очередной заголовок статьи на бомбардире, прочитав только оный, я бы подумал, что Рубин в конец сдался, но почитав Рыжыикова, понимаешь, что он говорит совсем иные вещи, нежели написано в заголовке. p.s профессионалы, так держать
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GoLenaStop
1493239537
Сезон паскудный для многих. Одни надорвались в Европе, другие просто не дотянули до второго круга. Судьи и погода...ой, опять я дурочка, ошиблась, - дураки и дороги, повлияли на грустный результат для ряда хороших молодых команд. Удачи, мальчики! Держаться и бороться. С ув!
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Робинзон
1493241146
подвели своих болел рубиновые .
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Chesn0k
1493241256
перед сезоном думал, что рубин за медали поборется
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Ще Гевара
1493263827
Если уж Рыжиков об этом вслух, значит дело швах.
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виктоша
1493268358
Так можно и до зоны вылета докатиться, еще пара матчей и привет.Оренбург не уступит. Интересно, дадут ли тренеру закончить сезон?
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Cнег
1493276804
Уровень бойцовства и мастерства, заложенный Бердыевым, растерян. Поддерживать никто не может.
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