Рыжиков: «В «Рубине» какая-то безнадега. С каждым матчем все хуже»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о последних выступлениях казанского клуба в нынешнем сезоне РФПЛ.

Отметим, что в матче 25-го тура чемпионата России «Рубин» дома потерпел поражение от «Терека» с минимальным счетом 0:1.

«С каждым матчем все хуже. Травмы, голы пропускаем. Надо разбираться. Разговоры? Мы разговариваем два месяца. Надо делать! Дело в команде. Не надо кивать на поле и болельщиков. Сегодня поле было и народ... Дело в нас.

В этом году я бегал в чужую штрафную больше, чем за всю свою жизнь. Это не так хорошо. Легионеры? Не так прост российский чемпионат. Если в Примере убрать «Барсу», «Реал» и «Атлетико», то наш чемпионат в плане тактики даже сильнее испанского. «Терек» приехал и нашел контратаку. Какая-то безнадега. Последние два года для меня очень тяжелые. Очень больно и руководству и болельщикам и клубу. Я не был уверен, что сегодня столько болельщиков придет. Нам надо игру наладить», – сказал Рыжиков.

На данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России 11-е место, имея в активе 29 очков.