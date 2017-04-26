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Натхо заявил, что при судействе Карасева матчи проходят идеально

26 апреля 2017, 22:01
28

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо оценил работу судейства в матче 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (4:0). Отметим, что данную встречу обслуживала бригада во главе с Сергеем Карасевым, хотя изначально главным арбитром должен был быть Алексей Еськов.

«Я не в праве обсуждать работу судей. Но Сергей Карасев – один из лучших российских арбитров. Когда он судит, матчи проходят идеально», – передает слова Натхо корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Отметим, что при судействе Карасева пройдет матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится 30 апреля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Натхо Бибрас Карасев Сергей
Комментарии (28)
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Fancyfall
1493233607
да, да, карась на поле - цска с очками))) *нет претензий к судейству сегодня
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zagrizlik
1493234012
По сравнению с остальными судьями рфпл, карась просто бог судейства.
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Freyk
1493234047
Жаль только, что Сергея Карасева в Лиге чемпионов на ЦСКА не назначают, а то глядишь «армейцы» бы и освоили какое-нибудь место в группе выше четвертого.
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paracetamol
1493234049
Надо Карася ЦЭЭСКА - мясо судить поставить.
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ProstoPolzovatel
1493234833
Немного отвлекусь от судейства Карасёва, раз уж в этом туре ещё один спорный эпизод зафиксирован...Проблема отчасти в том, что нам, болельщикам, толком не разъясняют новые требования ФИФА и УЕФА по трактовке тех или иных эпизодов (как, например, расценил Еськов в случае с Биквалфи)...с одной стороны, это информация строго для судейского корпуса и это понятно, с другой - надо понимать что все арбитры, допущенные к судейству под эгидой этих 2-х организаций, должны судить в соответствии с рекомендациями и поправками в отдельные разделы футбольных правил, которые ими принимаются...в итоге по эпизодам, которые, как мы привыкли, должны оцениваться определённым образом, выносятся неожиданные и спорные решения...к сожалению информации на просторах Рунета о судейских нюансах очень мало, а эксперты в специализированных передачах, на мой взгляд, не всегда ознакомлены с последними поправками и рекомендациями по судейству матчей под эгидой ФИФА и УЕФА...поэтому хотелось бы, чтобы эту информацию, пусть в общих чертах, РФС доносил до болельщиков и комментаторы в матчах время от времени это оговаривали...Так, хотя бы, можно снять вопросы по отдельным эпизодам и по отдельным судейским решениям....
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NEON-SM
1493235750
цска победил заслуженно. Жду от воскреснего матча такого же безпривзятого судейства. Спартаку удачи
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Gornostay
1493242455
Заматерел Карасев,авторитетно судит)
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Freux
1493262094
кто бы сомневался))
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493262750
самый лучший арбитр в России
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виктоша
1493268950
Просто эта игра не стала матчем тура, битвой с обеих сторон, потому и грубости, и желтых не было. 30 числа будет по-другому, Карасеву придется попотеть.
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