Натхо заявил, что при судействе Карасева матчи проходят идеально

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо оценил работу судейства в матче 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (4:0). Отметим, что данную встречу обслуживала бригада во главе с Сергеем Карасевым, хотя изначально главным арбитром должен был быть Алексей Еськов.

«Я не в праве обсуждать работу судей. Но Сергей Карасев – один из лучших российских арбитров. Когда он судит, матчи проходят идеально», – передает слова Натхо корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Отметим, что при судействе Карасева пройдет матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится 30 апреля.