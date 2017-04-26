Будогосский: «Николаев – один из самых статусных арбитров в России»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал назначение арбитра Алексея Николаева на матч финала Кубка России. Напомним, встреча между «Локомотивом» и «Уралом» состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

«Алексей Николаев является одним из самых статусных наших арбитров. Я в свое время сказал, что это своего рода дуайен судейского корпуса. И надо сказать, что за всю свою многолетнюю карьеру Алексей ни разу не назначался арбитром финального матча Кубка страны, хотя его кандидатура не раз рассматривалась при предыдущем руководителе, но, видимо, ему что-то не очень нравилось, и Алексей оставался за бортом.

По нашему мнению, назначение можно рассматривать даже как своего рода награду за преданность футболу, судейству и, прежде всего, за то мужество и настойчивость, которое он проявил, подготовившись после болезни к нормативам и сдавая эти нормативы очень легко», – сказал Будогосский.