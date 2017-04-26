Николаев назначен на финал Кубка России

Стали известны имена судейской бригады и инспектора, которые будут работать на финальном матче Кубка России-2016/17 между «Локомотивом» и «Уралом». Встречу будет обслуживать судья Алексей Николаев из Москвы. Напомним, сам матч состоится 2 мая в Сочи.

Главный судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); дополнительные ассистенты судьи – Михаил Вилков (Нижний Новгород), Алексей Матюнин (Москва); резервный судья – Вячеслав Семенов (Гатчина); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).