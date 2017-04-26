Жиньяк: «Я ненавижу «ПСЖ»

Нападающий «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк не собирается переходить в «ПСЖ». Он прямо заявил, что ненавидит этот клуб.

«Я ненавижу только «ПСЖ». Я скорее умру, чем перейду в этот клуб. Если парижане предложат мне в десять раз больше денег, я все равно отвечу отказом.

Вы не представляете, как я кричал, когда «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов от «Барселоны». Я кричал и скакал от радости. Даже моя жена испугалась такой реакции», – цитирует Жиньяка Le Figaro.

Стоит отметить, что ранее французский футболист играл в «Тулузе» и «Марселе».