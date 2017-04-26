Витиньо призвал быть внимательными и собранными в матче с «Локомотивом»

Нападающий ЦСКА Витиньо настраивается только на победу в предстоящем матче 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом». По его словам, выход соперника в финал Кубка России говорит о многом.

«Смотрел пару матчей и видел, что они действуют по той же схеме, что и мы. «Локомотив» будет бороться за Кубок России. Одно это говорит о многом. Нам нужно быть предельно внимательными, сыграть собранно и жестко. Турнирные расклады таковы, что необходимо побеждать», – сказал Витиньо.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится в среду, 26 апреля, в 19:30 по московскому времени.