Защитник «Герты» выбыл на неопределенное время из-за травмы спины

Защитник «Герты» Джон Брукс рискует остаться без футбола до конца текущего сезона, сообщает Kicker. Случится это может из-за травмы, полученной в матче немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» (1:0).

24-летний футболист сборной США во время игры пожаловался на боли в спине. После встречи он прошел обследование, которое выявило повреждение спинных мышц. «Герта» подтвердила факт травмы, но не уточнила, сколько Брукс вынужден будет пропустить.

В нынешнем сезоне он сыграл в 22 играх, не отметившись результативными действиями.