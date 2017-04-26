Маттеус назвал сезон для «Баварии» приличным, но не более того

Экс-футболист «Баварии» Лотар Маттеус оценил перспективы на успех в нынешнем сезоне мюнхенского клуба. Он уверен, что поражение немецкого клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов от мадридского «Реала» уже ставит под вопросы такой успех.

«В случае, если «Бавария» уступит в полуфинале Кубка Германии дортмундской «Боруссии», то этот сезон нельзя будет назвать удачным. «Бавария» не может удовлетвориться одним титулом чемпиона страны.

Команду всегда оценивают по титулам, а тем более – «Баварию». Самый важный турнир они уже проиграли. Так что теперь сезон у клуба может получиться максимум приличным, но не более того», – приводит слова Маттеуса AZ.

Полуфинальный матч Кубка Германии «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 26 апреля, в Мюнхене.