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    АПЛ. «Челси» забил четыре мяча в ворота «Саутгемптона», Коста оформил дубль

    В матче 34-го тура АПЛ «Челси» в своих стенах переиграл «Саутгемптон». Голами в составе хозяев отметились Эден Азар, Гари Кэхилл, а также дважды отличился Диего Коста. В составе гостей голы забили Ориоль Ромеу и Райан Бертранд.

    «Челси» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая «Тоттенхэм» на семь очков. «Саутгемптон» – девятый.

    Англия. Премьер-лига. 34-й тур

    Челси – Саутгемптон – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Азар, 5; 1:1 – Ромеу, 24; 2:1 – Кэхилл, 45; 3:1 – Коста; 4:1 – Коста, 89; 4:2 – Бертранд, 90+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 23:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 09:17

      очевидная победа

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 26 апреля 2017, 07:52

      Матч - отличный! Забивало только Челси!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 26 апреля 2017, 07:44

      Победа без комент

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 26 апреля 2017, 00:19

      хороший видно был матч...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 26 апреля 2017, 00:15

      Когда же у нас в чемпе мы увидим такие красивые матчи? Челси - с победой!

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 26 апреля 2017, 00:05

      Сколько ещё побед нужно Челси чтоб выиграть лигу ?)

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 апреля 2017, 00:04

      Уверенно идут к чемпионству....

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 апреля 2017, 00:04

      Челси с победой!

      1
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