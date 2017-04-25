АПЛ. «Челси» забил четыре мяча в ворота «Саутгемптона», Коста оформил дубль

В матче 34-го тура АПЛ «Челси» в своих стенах переиграл «Саутгемптон». Голами в составе хозяев отметились Эден Азар, Гари Кэхилл, а также дважды отличился Диего Коста. В составе гостей голы забили Ориоль Ромеу и Райан Бертранд.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая «Тоттенхэм» на семь очков. «Саутгемптон» – девятый.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур

Челси – Саутгемптон – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Азар, 5; 1:1 – Ромеу, 24; 2:1 – Кэхилл, 45; 3:1 – Коста; 4:1 – Коста, 89; 4:2 – Бертранд, 90+4.

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