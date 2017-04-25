Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги победного матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0). Специалист остался доволен действиями своей команды.

    – Вас устроило физическое состояние игроков. Показалось, что все кроме Промеса подсели.

    – Играть на третий день нелегко. Чувствуется усталость. Осталось пять матчей... Здесь все решит желание. Считаю, мы провели хороший матч. «Урал» закрывался. И несколько раз остро контратаковал. Мы можем играть лучше, конечно, но главное – это три очка. В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли.

    – Как вы настраивали команду после неудачи в Ростове?

    – Такие матчи случаются, как бы вы их не пытались избежать. И нужно правильно на них реагировать. Мы победили, значит сделали правильные выводы. У меня нет претензий к игрокам в плане их духа.

    – В концовке Ещенко несколько раз сфолил, вы на это злились. Почему же Тигиев вышел вместо Самедова, а не вместо Ещенко?

    – Потому что Самедов устал. А Ещенко просто мог избежать фола, который привел к опасному «стандарту».

    «Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2017 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 апреля 2017, 10:44

      чемпионами будут , главное в ЛЧ необос...ться как в ЛЕ каждый раз

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 26 апреля 2017, 09:17

      Победа с счетом 1:0 или 7:0 , дают все те же три очка. Три очка не пахнут. А вот в Оренбурге запахнет газом..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > MDAR 26 апреля 2017, 10:42

      не там не пахнет... паленым там пахнет излишки газа сожгут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 08:55

      что будет в следующем году никто не знает, как будет и кто будет играть тем более, так что живём и радуемся сегодняшним победам. В далёком уже 2000 и 2001 икто бы и не подумал что на следующие 16 лет не будет ничего, так что для болельщиков красно-белых даже такие победы значимые

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 апреля 2017, 08:54

      воистину

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 апреля 2017, 08:14

      Я был уверен, что именно такая победа и будет, ставил П1 ТМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 26 апреля 2017, 06:24

      У Урала серьёзные потери. Так зачем нам было убиваться, громить 5:0, если через четыре дня дерби Всея Руси? Всё правильно, поберегли силы !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 26 апреля 2017, 06:01

      Так это всегда так)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 26 апреля 2017, 05:25

      без пяти минут чемпионы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 26 апреля 2017, 00:06

      прав абсолютно - главное результат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Андреич 25 апреля 2017, 23:56

      "Каррера: «В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли" (с)
      В ЧР - Да.
      А в ЛЧ?
      -осенью'17 будут материть;
      -весной'18 - хвалить (при любом раскладе).
      Но результаты, особенно х... (не подумайте, что хорошие) будут помнить.
      И Вы, КБ, помните об этом!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Андреич 26 апреля 2017, 00:28

      В этом весь Спартак! Нынешний Спартак! Им не важно как сыграли, как выиграли (с помощью судей или без)! Красиво или не красиво! В большей степени всё не красиво! И их сделали чемпионами, но, как, правильно заметил, плеваться в ЛЧ будут все, в том числе и Федун! А Кареры в следующем сезоне не будет! Он преодолел трамплин для хорошего контракта (на базе Аленичева-и это бесспорно)! И осенью в "болото" больше не сунется!

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11