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  • Каррера: «В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли»

Каррера: «В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли»

25 апреля 2017, 22:28
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги победного матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0). Специалист остался доволен действиями своей команды.

– Вас устроило физическое состояние игроков. Показалось, что все кроме Промеса подсели.

– Играть на третий день нелегко. Чувствуется усталость. Осталось пять матчей... Здесь все решит желание. Считаю, мы провели хороший матч. «Урал» закрывался. И несколько раз остро контратаковал. Мы можем играть лучше, конечно, но главное – это три очка. В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли.

– Как вы настраивали команду после неудачи в Ростове?

– Такие матчи случаются, как бы вы их не пытались избежать. И нужно правильно на них реагировать. Мы победили, значит сделали правильные выводы. У меня нет претензий к игрокам в плане их духа.

– В концовке Ещенко несколько раз сфолил, вы на это злились. Почему же Тигиев вышел вместо Самедова, а не вместо Ещенко?

– Потому что Самедов устал. А Ещенко просто мог избежать фола, который привел к опасному «стандарту».

«Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Самедов Александр Ещенко Андрей Тигиев Георгий Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (14)
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DZHEK_VOROBEY1987
1493148891
Чётко сказал и никогда не ноет в отличие от некоторых.
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евгений сергеевичч
1493149050
ну не знаю я например помню как играли в том году
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Андреич
1493153782
"Каррера: «В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли" (с) В ЧР - Да. А в ЛЧ? -осенью'17 будут материть; -весной'18 - хвалить (при любом раскладе). Но результаты, особенно х... (не подумайте, что хорошие) будут помнить. И Вы, КБ, помните об этом!
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GeorgeXIII
1493154363
прав абсолютно - главное результат
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sprint5
1493173531
без пяти минут чемпионы
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Сармат Ростов
1493177099
У Урала серьёзные потери. Так зачем нам было убиваться, громить 5:0, если через четыре дня дерби Всея Руси? Всё правильно, поберегли силы !!!
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piligrim1986
1493186043
воистину
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NEON-SM
1493186142
что будет в следующем году никто не знает, как будет и кто будет играть тем более, так что живём и радуемся сегодняшним победам. В далёком уже 2000 и 2001 икто бы и не подумал что на следующие 16 лет не будет ничего, так что для болельщиков красно-белых даже такие победы значимые
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MDAR
1493187463
Победа с счетом 1:0 или 7:0 , дают все те же три очка. Три очка не пахнут. А вот в Оренбурге запахнет газом..
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BAIv
1493192673
чемпионами будут , главное в ЛЧ необос...ться как в ЛЕ каждый раз
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