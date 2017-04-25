Каррера: «В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги победного матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0). Специалист остался доволен действиями своей команды.

– Вас устроило физическое состояние игроков. Показалось, что все кроме Промеса подсели.

– Играть на третий день нелегко. Чувствуется усталость. Осталось пять матчей... Здесь все решит желание. Считаю, мы провели хороший матч. «Урал» закрывался. И несколько раз остро контратаковал. Мы можем играть лучше, конечно, но главное – это три очка. В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли.

– Как вы настраивали команду после неудачи в Ростове?

– Такие матчи случаются, как бы вы их не пытались избежать. И нужно правильно на них реагировать. Мы победили, значит сделали правильные выводы. У меня нет претензий к игрокам в плане их духа.

– В концовке Ещенко несколько раз сфолил, вы на это злились. Почему же Тигиев вышел вместо Самедова, а не вместо Ещенко?

– Потому что Самедов устал. А Ещенко просто мог избежать фола, который привел к опасному «стандарту».

«Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков.