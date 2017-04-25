Витиньо считает, что ЦСКА сохраняет шансы на чемпионство

Нападающий ЦСКА Витиньо высказался о чемпионской гонке РФПЛ, а также поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, армейцы отстают от «Спартака» на семь очков.

«Погоня за «Спартаком»? Впереди много игр – всякое может случиться. ЦСКА сохраняет шансы на титул. Если «Спартак» еще раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберемся – он ощутит дополнительное давление. Нам это будет на руку. Конечно, все мы понимаем значимость воскресной игры и знаем, насколько важно победить. Это же супердерби!» – заявил футболист.

Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.