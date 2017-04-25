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    Витиньо считает, что ЦСКА сохраняет шансы на чемпионство

    Нападающий ЦСКА Витиньо высказался о чемпионской гонке РФПЛ, а также поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, армейцы отстают от «Спартака» на семь очков.

    «Погоня за «Спартаком»? Впереди много игр – всякое может случиться. ЦСКА сохраняет шансы на титул. Если «Спартак» еще раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберемся – он ощутит дополнительное давление. Нам это будет на руку. Конечно, все мы понимаем значимость воскресной игры и знаем, насколько важно победить. Это же супердерби!» – заявил футболист.

    Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.04.2017 20:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 26 апреля 2017, 10:57

      Шансы остались,но только в теории.Спартак чемпион и это скоро станет фактом!Слуцкий своей бездарностью профукал первый круг и "поезд ушёл".ЦСКА нужны новые амбициозные игроки,с нынешними что-то выиграть шансов нет.И Гончаренко ставить игру .Варианты Слуцкого не годятся.Нужны радикальные перемены.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 26 апреля 2017, 09:39

      шанс стать чемпионом первой лиги через два года

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 26 апреля 2017, 06:59

      Он лучше бы не считал, а забивал больше.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 26 апреля 2017, 05:42

      правильно считает, в футболе всё возможно...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 апреля 2017, 21:28

      Такой большой а в сказки верит.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Диктор 25 апреля 2017, 21:29

      Это скольким же сейчас болелам Спартака ты диагноз поставил?)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Майор Дзагоев 25 апреля 2017, 21:31

      При чем тут болельщики Спартака? Хотя что от пони ждать то можно.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Диктор 25 апреля 2017, 21:32

      Для "очень умных" свинок поясняю: сказки это, что Спартак - чемпион. Да, бывает, везет, как с Уралом. Но это ненадолго

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Майор Дзагоев 25 апреля 2017, 21:35

      Увидим .Готов ржать как лошадь если Спартак станет чемпионом?

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Диктор 25 апреля 2017, 21:39

      Я давно ищу затычки на случай разочарованного хрюканья по поводу упущенной опять возможности хоть как-то оправдать вбуханные бабки

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      Рейтинг: +39

      Kuzov 25 апреля 2017, 20:32

      Дурной)))

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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 > Kuzov 25 апреля 2017, 20:47

      Ты да, а так он прав. Хоть теоретические шансы есть, надо бороться и сражаться в каждой игре

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