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Витиньо считает, что ЦСКА сохраняет шансы на чемпионство

25 апреля 2017, 20:24
12

Нападающий ЦСКА Витиньо высказался о чемпионской гонке РФПЛ, а также поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, армейцы отстают от «Спартака» на семь очков.

«Погоня за «Спартаком»? Впереди много игр – всякое может случиться. ЦСКА сохраняет шансы на титул. Если «Спартак» еще раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберемся – он ощутит дополнительное давление. Нам это будет на руку. Конечно, все мы понимаем значимость воскресной игры и знаем, насколько важно победить. Это же супердерби!» – заявил футболист.

Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Спартак Витиньо
Комментарии (12)
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Kuzov
1493141560
Дурной)))
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Диктор
1493144884
Такой большой а в сказки верит.
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vovan55
1493174526
правильно считает, в футболе всё возможно...
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Obi Wan
1493179174
Он лучше бы не считал, а забивал больше.
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спанчес
1493188740
шанс стать чемпионом первой лиги через два года
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Boniel+
1493193454
Шансы остались,но только в теории.Спартак чемпион и это скоро станет фактом!Слуцкий своей бездарностью профукал первый круг и "поезд ушёл".ЦСКА нужны новые амбициозные игроки,с нынешними что-то выиграть шансов нет.И Гончаренко ставить игру .Варианты Слуцкого не годятся.Нужны радикальные перемены.
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