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    Василий Березуцкий: «На матче «Зенит» – «Урал» Орлов превзошел сам себя. После таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть наш футбол»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий негативно высказался о работе телекомментатора Геннадия Орлова на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Также игрок армейцев поддержал екатеринбургскую команду, которая в результате неоднозначных решений главного арбитра Алексея Еськова доигрывала встречу ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

    – Работа Еськова на игре «Зенит» – «Урал» лично вас шокировала?

    – Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.

    – А чем же?

    – Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно…

    – А у вас нет опасений, что судейский фактор выйдет на первый план в концовке чемпионата?

    – У меня никаких опасений нет. Спокойно к этому отношусь. А за «Урал» мне просто по-человечески обидно. Ребята играли, бились, старались. Я первый раз видел Павлюченко таким разъяренным. В общем, всему судейскому комитету надо сделать определенные выводы.

    – Понимаете ярость Павлюченко?

    – Я не то, что понимаю, а обеими руками поддерживаю футболистов «Урала». И желаю, чтобы игроки этой команды получили минимальную дисквалификацию. На мой взгляд, по факту, по совокупности ни одной красной карточки там не было.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 19:19
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +364

      neofizer 25 апреля 2017, 10:13

      прав Васёк-блевотный этот Г*орлов..

      1
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 08:37

      Орлову вообще лучше не давать возможность комментировать. Когда он комментирует приходится звук на ТВ выключать, просто не возможно этот бред слушать

      2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 25 апреля 2017, 08:31

      Чё то Вася до...хуя базарить стал,лучше бы играл,то же мне специалист нашёлся,посмотри свои игры и спама как комментируют,вот там реально блевать тянет,складывается ощущение что вот вот комментатор выбежит на поле и начнет вас целовать в задницу,тьфу отвратительно!!!

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 25 апреля 2017, 08:14

      Хоть Вася и конь, но я полностью согласен с каждым его словом!!! Абсолютно адекватная оценка произошедшего!

      5
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 25 апреля 2017, 05:58

      Орлов вообще уже омаразматился

      0
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 25 апреля 2017, 05:41

      Тянут Зенит за уши в ЛЧ.Желаю удачи коням и Краснодару,и Ростову .Зину на пятое место.Справедливо.

      2
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      Рейтинг: +27

      private51 > алдан2014 25 апреля 2017, 05:54

      Тянут Спартак и ЦСКА...а Зенит придавили с Амкаром Краснодаром и в матчах второго круга с Ростовом ЦСКА и Спартаком...а это10-12 очков...что то я не помню чтобы кого то так придавливали ....

      -3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 апреля 2017, 01:19

      Зенит с такой игрой, которую он весной показывает, даже бронзу не заслуживает.

      3
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 25 апреля 2017, 00:29

      хорошо сказал
      .

      1
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      Рейтинг: +27

      private51 24 апреля 2017, 23:45

      Вася ,Вася.... ты такой же костолом как Глушаков Верблум... а что же ты молчишь и не комментируешь ситуацию с неудалением Акинфеева в матче с Уфой???? Ты забыл свои косяки? Играй в футбол и не показывай сою убогость!!!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 апреля 2017, 23:03

      Самое смешное Дятлов из комментаторов плавно перешел в эксперты! Таким образом, подарил надежду, каждому питерскому диванному глору!

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