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  • Василий Березуцкий: «На матче «Зенит» – «Урал» Орлов превзошел сам себя. После таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть наш футбол»

Василий Березуцкий: «На матче «Зенит» – «Урал» Орлов превзошел сам себя. После таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть наш футбол»

24 апреля 2017, 19:19
64

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий негативно высказался о работе телекомментатора Геннадия Орлова на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Также игрок армейцев поддержал екатеринбургскую команду, которая в результате неоднозначных решений главного арбитра Алексея Еськова доигрывала встречу ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

– Работа Еськова на игре «Зенит» – «Урал» лично вас шокировала?

– Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.

– А чем же?

– Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно…

– А у вас нет опасений, что судейский фактор выйдет на первый план в концовке чемпионата?

– У меня никаких опасений нет. Спокойно к этому отношусь. А за «Урал» мне просто по-человечески обидно. Ребята играли, бились, старались. Я первый раз видел Павлюченко таким разъяренным. В общем, всему судейскому комитету надо сделать определенные выводы.

– Понимаете ярость Павлюченко?

– Я не то, что понимаю, а обеими руками поддерживаю футболистов «Урала». И желаю, чтобы игроки этой команды получили минимальную дисквалификацию. На мой взгляд, по факту, по совокупности ни одной красной карточки там не было.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал ЦСКА Березуцкий Василий Орлов Геннадий
Комментарии (64)
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vladimir63
1493052096
прав ВАСИЛИЙ ! прав на все 100 !
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VVM1964
1493052964
СОГЛАСЕН , ОРЛОВ УЖЕ ВСЕХ ДОСТАЛ .
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neveldomha
1493053069
Отсутствие желания смотреть футбол у нормального человека в первую очередь возникает от игры такого дерева как Вася. Всего то звук выключил и нет Орлова, а чтобы вас уродов зажравшихся не видеть надо телик выключать.
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sprint5
1493056714
лучше пусть расскажет как Акинфеев сыграл против Фатая в Уфе . Второй Дзюба появился
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olic29ivica
1493057056
Вот только Вася может все как есть сказать, остальные жополизы
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Амба Нагорск
1493058200
Был один норм комментатор - Володя Стогниенко и того съели на долбаном матче-тв
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zico2205
1493060005
ВАСЯ- КРАСАВЕЦ!!! А питер- чмошный......................................
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Каратель помойников
1493060364
да херли говорить,всё в питере нынче гнилое,даже трава на поле сгнила и крыша от стыда потекла
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alp
1493062331
а где был уася, со своим сраным праведным гневом, когда 2 чистейших гола Аршавина судья отменял?
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plehanov6
1493097248
Хоть Вася и конь, но я полностью согласен с каждым его словом!!! Абсолютно адекватная оценка произошедшего!
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