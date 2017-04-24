Василий Березуцкий: «На матче «Зенит» – «Урал» Орлов превзошел сам себя. После таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть наш футбол»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий негативно высказался о работе телекомментатора Геннадия Орлова на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Также игрок армейцев поддержал екатеринбургскую команду, которая в результате неоднозначных решений главного арбитра Алексея Еськова доигрывала встречу ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

– Работа Еськова на игре «Зенит» – «Урал» лично вас шокировала?

– Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.

– А чем же?

– Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно…

– А у вас нет опасений, что судейский фактор выйдет на первый план в концовке чемпионата?

– У меня никаких опасений нет. Спокойно к этому отношусь. А за «Урал» мне просто по-человечески обидно. Ребята играли, бились, старались. Я первый раз видел Павлюченко таким разъяренным. В общем, всему судейскому комитету надо сделать определенные выводы.

– Понимаете ярость Павлюченко?

– Я не то, что понимаю, а обеими руками поддерживаю футболистов «Урала». И желаю, чтобы игроки этой команды получили минимальную дисквалификацию. На мой взгляд, по факту, по совокупности ни одной красной карточки там не было.