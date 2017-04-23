РФПЛ. «Оренбург» одержал победу над «Томью»

В матче 24-го тура чемпионата России «Томь» на своем поле потерпела поражение от «Оренбурга» со счетом 1:2. Победный гол в составе гостей на 73-й минуте ударом со штрафного забил Благо.

Этот результат позволил «Оренбургу» набрать 22 очка и подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице. Томский клуб занимает последнюю позицию с 13 баллами.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Томь (Томск) – Оренбург – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Аде, 22; 1:1 – Пугин, 36; 1:2 – Благо, 73.

Томь: Мелихов, Осипов, Митерев (Букачев, 75), Карымов, Чуперка, Макурин (Гвинейский, 82), Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин.

Оренбург: Руденко, Малых, Ойеволе, Бордачев, Сиваков, Нехайчик (Ефремов, 61), Георгиев, Драгун, Григорьев (Бреев, 85), Саная, Дюриш (Лобжанидзе, 75).

Предупреждения: Макурин, 39 – Драгун, 8.

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