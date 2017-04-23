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  • Павлюченко: «Судья Еськов внаглую делал вещи, которые я не мог понять»

Павлюченко: «Судья Еськов внаглую делал вещи, которые я не мог понять»

23 апреля 2017, 11:55
36

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свое удаление в матче с «Зенитом» (0:2) в 24-м туре РФПЛ. Арбитр встречи Алексей Еськов по ходу игры показал гостям три красные карточки, поле также были вынуждены покинуть Эрик Бикфалви и Роман Емельянов.

«Все видели, что произошло — я на эмоциях начал разговаривать с судьей. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в самом лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно. Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увезти ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть «Зенит», судья берет и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять.

Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: «Зачем вы это делаете?», за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.

Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за «Урал», я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол. Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повел.

Это футбол, и никто не хочет проигрывать, меня так воспитывали. А когда еще кто-то помогает ради победы другой команды… Представляю, какое у меня было злое лицо в тот момент! Судья, наверное, подумал: «Лучше я его удалю, чтобы не видеть больше это лицо», – заявил Павлюченко.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Павлюченко Роман Еськов Алексей
Комментарии (36)
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DZHEK_VOROBEY1987
1492939023
Надо было бы Ромке ему в рыло заебенить.
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Psih86
1492942273
О чем мы вообще здесь пишем?...мы живем в рашке в самой корумпированной стране на земле,кто не в курсе....на народ здесь просто насрать!
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Axe111
1492942330
да надо было втащить этой продажной газовой свинье, Пав ты красава
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Taps
1492943609
Козлюченко, тебе нужна красная на всю оставшуюся жизнь !
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BAIv
1492943946
ты сам мудло, еслибы ты ему в табло дал после того как он тебя удалил, а так подставился лох свиной
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Басмачи
1492947001
Судья гонд......... пид.... тва.....
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Диктор
1492947087
Ромчик красава-все было сделано тобой по людски и пусть эти три очка у них в голе застрянут.ПОЗОР Зениту и поддакивающим им неадекватам.
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slavа0508
1492948931
Рома надо было в рыло двинуть этому клоуну со свистком
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stalingradec
1492951386
Роман мужик,а судьи в этом туре накосячили много
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alp
1492955948
господа, прежде чем гнать на судью за 1-е удаление, почитайте правила а потом уже попробуйте слюнями брызгаться. остальные удаления все по делу. клоуны, которые призывают павло дать в рыло судье - вы понимаете, что это поставит точку в его карьере? "дебилы, б..дь"
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