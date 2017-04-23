Павлюченко: «Судья Еськов внаглую делал вещи, которые я не мог понять»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свое удаление в матче с «Зенитом» (0:2) в 24-м туре РФПЛ. Арбитр встречи Алексей Еськов по ходу игры показал гостям три красные карточки, поле также были вынуждены покинуть Эрик Бикфалви и Роман Емельянов.

«Все видели, что произошло — я на эмоциях начал разговаривать с судьей. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в самом лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно. Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увезти ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть «Зенит», судья берет и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять.

Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: «Зачем вы это делаете?», за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.

Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за «Урал», я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол. Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повел.

Это футбол, и никто не хочет проигрывать, меня так воспитывали. А когда еще кто-то помогает ради победы другой команды… Представляю, какое у меня было злое лицо в тот момент! Судья, наверное, подумал: «Лучше я его удалю, чтобы не видеть больше это лицо», – заявил Павлюченко.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»