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    Павлюченко: «Судья Еськов внаглую делал вещи, которые я не мог понять»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свое удаление в матче с «Зенитом» (0:2) в 24-м туре РФПЛ. Арбитр встречи Алексей Еськов по ходу игры показал гостям три красные карточки, поле также были вынуждены покинуть Эрик Бикфалви и Роман Емельянов.

    «Все видели, что произошло — я на эмоциях начал разговаривать с судьей. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в самом лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно. Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увезти ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть «Зенит», судья берет и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять.

    Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: «Зачем вы это делаете?», за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.

    Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за «Урал», я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол. Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повел.

    Это футбол, и никто не хочет проигрывать, меня так воспитывали. А когда еще кто-то помогает ради победы другой команды… Представляю, какое у меня было злое лицо в тот момент! Судья, наверное, подумал: «Лучше я его удалю, чтобы не видеть больше это лицо», – заявил Павлюченко.

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    Источник: ТАСС

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    23.04.2017 11:55
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 апреля 2017, 04:58

      Доказывать надо голами, а не руками или словами... Любой тренер тебе Рома об этом скажет...

      -1
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      Рейтинг: +11234

      alp 23 апреля 2017, 16:59

      господа, прежде чем гнать на судью за 1-е удаление, почитайте правила а потом уже попробуйте слюнями брызгаться. остальные удаления все по делу. клоуны, которые призывают павло дать в рыло судье - вы понимаете, что это поставит точку в его карьере? "дебилы, б..дь"

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp > Anton01011969 23 апреля 2017, 23:00

      а чо, там небыло удалений?????? )))))))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      stalingradec 23 апреля 2017, 15:43

      Роман мужик,а судьи в этом туре накосячили много

      5
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 23 апреля 2017, 15:02

      Рома надо было в рыло двинуть этому клоуну со свистком

      4
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 23 апреля 2017, 14:33

      бомжи могли спокойно купить уральцев
      но
      видимо решили сэкономить
      .

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 14:31

      Ромчик красава-все было сделано тобой по людски и пусть эти три очка у них в голе застрянут.ПОЗОР Зениту и поддакивающим им неадекватам.

      7
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 23 апреля 2017, 14:30

      Судья гонд......... пид.... тва.....

      4
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 23 апреля 2017, 14:24

      вы правы,Что красная карточка меняет игру.
        Бикфалви сначала в мяч, а потом Смольников он падает на него ..
      Все равно вчера это был плохой день для 24 тур.
      День принадлежит судьям,И теперь в опасной ситуации все чемпионаты И должны власти футбола быстрого реагирования.

      2
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 23 апреля 2017, 14:12

      Больше всего огорчили сытые физиономии с наглыми лыбами на лице миллера и иже с ним на вип трибуне. Вот для кого судьишка и прогибался. Можно подумать, что у них были сомнения в конечном результате...

      4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 апреля 2017, 13:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ты сам мудло, еслибы ты ему в табло дал после того как он тебя удалил, а так подставился лох свиной

      -8
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