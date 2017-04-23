Сметанин: «Спартак» оказался не готов к игре «Ростова»

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал игру команды с «Ростовом» (0:3) в 24-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, красно-белые были неубедительны тактически и слабо сыграли в обороне.

«Что стряслось со «Спартаком»? Он просто оказался не готов к игре «Ростова». Хотя все знают, как действует эта команда, ничего принципиально нового мы не увидели. «Спартак» слабо сыграл тактически, плюс линия обороны подвела. Все началось с первого гола. Бухаров, правда, забил с нарушением – Таски от мяча оттеснил рукой. Но даже в такой ситуации защитник должен был бороться до конца!

Надежда умерла после удаления Глушакова. Впрочем, и до этого у «Спартака» в атаке ничего не получалось. Ни моментов, ни ударов», – заявил Сметанин.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.