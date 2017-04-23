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    Сметанин: «Спартак» оказался не готов к игре «Ростова»

    Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал игру команды с «Ростовом» (0:3) в 24-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, красно-белые были неубедительны тактически и слабо сыграли в обороне.

    «Что стряслось со «Спартаком»? Он просто оказался не готов к игре «Ростова». Хотя все знают, как действует эта команда, ничего принципиально нового мы не увидели. «Спартак» слабо сыграл тактически, плюс линия обороны подвела. Все началось с первого гола. Бухаров, правда, забил с нарушением – Таски от мяча оттеснил рукой. Но даже в такой ситуации защитник должен был бороться до конца!

    Надежда умерла после удаления Глушакова. Впрочем, и до этого у «Спартака» в атаке ничего не получалось. Ни моментов, ни ударов», – заявил Сметанин.

    «Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2017 06:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 23 апреля 2017, 10:42

      ЧТО БЛ*ДЬ ЗНАЧИТ НЕ ГОТОВ???????!!!!!!!! ЕГО ПРОСТО ВЫ*БАЛИ КАК ШЛ*ХУ ТУПОЙ СМЕТАНИН! !!!!!!! И МНЕ ПО*УЙ НА ВАШИ СВИНЯЧИЕ МИНУСЫ

      -2
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 23 апреля 2017, 10:20

      Спартак просто к игре оказался неготов. Повторилась игра с Крыльями. Опять недонастрой и как итог поражение.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 апреля 2017, 09:16

      А вообще то рассуждения Сметанина какие то чмошные...."Надежда умерла после удаления Глушакова."....Да не было никакой надежды.....Был вратарь-дырка...Стал обозреватель-ноль...

      4
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 апреля 2017, 07:25

      РОСТОВ МОЛОДЦЫ !!!

      9
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