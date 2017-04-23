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    Калиниченко: «Кутепов нехорош сейчас, но не безнадежен. Он – будущее»

    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3), а также высказал мнение об игре защитника красно-белых Ильи Кутепова.

    «Тут многие уже его чуть ли не главным виновником всех потерянных очков после зимы сделали. А теперь вспомним что парень из «Спартака-2» сиганул сразу в сборную. Национальную. Молодой парень, которому сейчас не нужна помощь, нужна поддержка. Медные трубы тоже нужно пройти. Каррера это видит, поэтому с «Зенитом» его не было. Сегодня замена. Он нехорош сейчас,но не безнадежен. Он – будущее», – написал Калиниченко в своем аккаунте в Twitter.

    «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ЦСКА на семь очков.

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    Источник: Twitter

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    23.04.2017 00:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 23 апреля 2017, 09:41

      Березуцкий по сравнению с ним быстрый как роналду и защищается как рамос)))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 07:52

      Вы все очень много внимания в прессе на него оказываете-оставьте парня уже в покое.И все будет нормально,а так как Филимонова съедите .

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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 апреля 2017, 03:19

      Люди говорят: "В 20 лет ума нет и в 70 не будет". Это про футболёра Кутепова. О его ошибках уже сейчас можно сериалы снимать, так их много. Чем раньше уйдет из спорта, тем больших успехов добьется физруком!

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 апреля 2017, 01:39

      Кутепов - слабый. Онопко и Игнашевич в его возрасте были системообразующими. А Илья просто дитя наших надежд , ну и соответственно наших же проблем.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 23 апреля 2017, 00:55

      На Калиниченко в твиттере подписаны 18,5 тысяч человек? ... Как? ... Откуда? ...

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