Калиниченко: «Кутепов нехорош сейчас, но не безнадежен. Он – будущее»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3), а также высказал мнение об игре защитника красно-белых Ильи Кутепова.

«Тут многие уже его чуть ли не главным виновником всех потерянных очков после зимы сделали. А теперь вспомним что парень из «Спартака-2» сиганул сразу в сборную. Национальную. Молодой парень, которому сейчас не нужна помощь, нужна поддержка. Медные трубы тоже нужно пройти. Каррера это видит, поэтому с «Зенитом» его не было. Сегодня замена. Он нехорош сейчас,но не безнадежен. Он – будущее», – написал Калиниченко в своем аккаунте в Twitter.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ЦСКА на семь очков.

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