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  • Калиниченко: «Кутепов нехорош сейчас, но не безнадежен. Он – будущее»

Калиниченко: «Кутепов нехорош сейчас, но не безнадежен. Он – будущее»

23 апреля 2017, 00:27
5

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3), а также высказал мнение об игре защитника красно-белых Ильи Кутепова.

«Тут многие уже его чуть ли не главным виновником всех потерянных очков после зимы сделали. А теперь вспомним что парень из «Спартака-2» сиганул сразу в сборную. Национальную. Молодой парень, которому сейчас не нужна помощь, нужна поддержка. Медные трубы тоже нужно пройти. Каррера это видит, поэтому с «Зенитом» его не было. Сегодня замена. Он нехорош сейчас,но не безнадежен. Он – будущее», – написал Калиниченко в своем аккаунте в Twitter.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ЦСКА на семь очков.

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Калиниченко Максим Кутепов Илья
Комментарии (5)
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Atom2020
1492898122
На Калиниченко в твиттере подписаны 18,5 тысяч человек? ... Как? ... Откуда? ...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1492900751
Кутепов - слабый. Онопко и Игнашевич в его возрасте были системообразующими. А Илья просто дитя наших надежд , ну и соответственно наших же проблем.
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serppion
1492906773
Люди говорят: "В 20 лет ума нет и в 70 не будет". Это про футболёра Кутепова. О его ошибках уже сейчас можно сериалы снимать, так их много. Чем раньше уйдет из спорта, тем больших успехов добьется физруком!
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Диктор
1492923125
Вы все очень много внимания в прессе на него оказываете-оставьте парня уже в покое.И все будет нормально,а так как Филимонова съедите .
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RamonCSKA
1492929703
Березуцкий по сравнению с ним быстрый как роналду и защищается как рамос)))
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