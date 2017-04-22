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  • Бодул заявил, что в матче против «Локомотива» судья делал свою работу

Бодул заявил, что в матче против «Локомотива» судья делал свою работу

22 апреля 2017, 21:26
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Нападающий «Амкара» Дарко Бодул, ставший автором дубля в матче 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:3), поделился эмоциями от игры, а также затронул тему судейства данного поединка. Напомним, встречу обслуживала бригада Сергея Иванова.

«Матч получился тяжелым. «Локомотив» играл хорошо, а мы старались действовать на контратаках. После того как мы забили, железнодорожники стали контролировать мяч и играть лучше. Они быстро забили два мяча, и нам пришлось постараться, чтобы сравнять счет. Очень рады ничьей. Да, мы редко забиваем три гола за игру, но сегодня нам это удалось, могли забить и больше. Но «Локомотив» — команда с хорошим подбором игроков.

Что касается судейства, то судья делал свою работу. Арбитр принимал решения, с которыми мы вынуждены были соглашаться. Судья назначил два пенальти. Не могу сказать, верно или нет. Он помог нам с одним голом и также помог «Локомотиву». Так что, думаю, все в порядке», – сказал футболист.

«Амкар» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 34 очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Бодул Дарко Иванов Cергей
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