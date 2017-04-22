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  • Нападающий «Амкара» Прокофьев считает, что нет смысла не доверять решениям судей

Нападающий «Амкара» Прокофьев считает, что нет смысла не доверять решениям судей

22 апреля 2017, 20:40
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Форвард «Амкара» Станислав Прокофьев подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:3), а также поделился мнением о судейских решениях в данной встрече.

– «Локомотив» не согласен с пенальти в свои ворота. Вы пересматривали этот эпизод?

– Да нет, мы не смотрели. Это не наше дело.

– А пенальти в ваши ворота как прокомментируете?

– Судья назначил одиннадцатиметровый удар, значит, он был.

– То есть вы полностью доверяете решениям арбитра в сегодняшнем матче?

– Да. А как по-другому? Их ставят работать на игру. Нет смысла им не доверять. У нас нет выбора.

– «Амкар» обычно славится обороной, но сегодня пропустил три мяча. Почему не удалось построже сыграть в защите?

– «Локомотив» – неплохая команда, хорошо атакует, у нее хороший подбор футболистов. Может быть, поэтому мы пропустили три раза.

– Известно, что Юрий Семин и Гаджи Гаджиев дружат. Перед матчем ваш тренер рассказывал про соперника что-нибудь интересное, связанное с этим фактом?

– Да нет. Об этом даже нет смысла говорить. Это личное, и выносить за пределы не стоит.

– Но для Гаджи Гаджиева это было принципиальное противостояние, учитывая его дружбу с Юрием Семиным?

– Я ничего не слышал о принципиальности этой игры. Она для нас была важна, как и любая другая встреча. Положить в свою копилку хоть какие-то очки на выезде – это неплохо. Считаю, результат закономерный. У нас были неплохие подходы, но мы их, к сожалению, не реализовали. Хорошо, что удалось забить в конце.

«Амкар» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Прокофьев Станислав Гаджиев Гаджи Семин Юрий
Комментарии (1)
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ильиных
1492884669
Молодец.
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