Бартфельд заявил, что судья ошибся, удалив Глушакова

Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 0:3.

«Больше, чем штрафной удар, в данном эпизоде не придумаешь. Ни прямой красной, ни второй желтой там не было», – сказал Бартфельд.

Отметим, арбитр матча Михаил Вилков изначально показал Глушакову желтую карточку, однако после консультации с помощником показал хавбеку прямую красную карточку.

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