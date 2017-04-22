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    Бартфельд заявил, что судья ошибся, удалив Глушакова

    Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 0:3.

    «Больше, чем штрафной удар, в данном эпизоде не придумаешь. Ни прямой красной, ни второй желтой там не было», – сказал Бартфельд.

    Отметим, арбитр матча Михаил Вилков изначально показал Глушакову желтую карточку, однако после консультации с помощником показал хавбеку прямую красную карточку.

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    Источник: ТАСС

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    22.04.2017 20:23
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 апреля 2017, 23:51

      Что-то бартфельд в последнее время не последователен...то у него намеренная игра шипами в ногу это без вопросов красная, а то и штрафного не надо. Продался или за спартак топит?

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > zagrizlik 24 апреля 2017, 22:33

      Просто старикашке деньги нужны. Кто закажет, про то и пипит!

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 22:55

      Удаление 100% не заслуженное,а проиграли по делу.

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      Рейтинг: +144

      человек просто 22 апреля 2017, 21:32

      Глушакова понять можно как мужика. Как капитана команды претендующего на чемпионство нет. Если у него сносит крышу от игры с Ростовом кстати ни чем не уступающим Спартаку. Что-же тогда такой нервный капитан может предоставить в лиге Чемпионов я уже не говорю про топ клубы.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > человек просто 22 апреля 2017, 22:23

      Чуть неточно...Я как мужика его тоже не понимаю....Костоломы не могут быть капитанами команды...

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > zico2205 23 апреля 2017, 00:02

      на повторе видно что он играл в мяч ! а всё остальное симуляция ! игрок лежит корчится от боли пора на носилки а как только судья карточку достал так сразу всё и прошло !

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 21:10

      Согласен можно было и не удалять.Но пусть это будет на его совести.

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Диктор 22 апреля 2017, 21:52

      А если совести нет?

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Диктор 22 апреля 2017, 22:34

      ну желтая карточка, максимум.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 20:50

      Согласен,мог и не удалять,но это игра,поиграют и без него

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      Рейтинг: +161

      sidors32 22 апреля 2017, 20:48

      Бартфельд заявил одно, потом Будогоский скажет другое, каждый трактует по-своему. А в итоге судьи на поле тоже судят по-своему. И получается всегда одно - судья п......

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 апреля 2017, 20:47

      Бартфельд .
      Фамилия Глушакова по материнской линии?
      Ну,в принципе да,глаза ..зубы..повадки..
      Этакий Бартфельд-альбинос.

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      Рейтинг: +260

      n1hat 22 апреля 2017, 20:30

      В чемпионате России будет хоть один матч, после которого не будут обсуждать судью?))

      2
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > n1hat 22 апреля 2017, 20:36

      будет)))если это будет техническое поражение

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 апреля 2017, 20:30

      Судья забыл, что следующая игра не с ЦСКА, а с Уралом. Ошибся однако.

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      Рейтинг: +161

      sidors32 > мы_не_рабы 22 апреля 2017, 20:40

      Не, он пытался подравнять состав по численности с Уралом

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 22 апреля 2017, 20:27

      Всё переигровка !!!!!!!!!!!!!!!11

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