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Бартфельд заявил, что судья ошибся, удалив Глушакова

22 апреля 2017, 20:23
23

Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 0:3.

«Больше, чем штрафной удар, в данном эпизоде не придумаешь. Ни прямой красной, ни второй желтой там не было», – сказал Бартфельд.

Отметим, арбитр матча Михаил Вилков изначально показал Глушакову желтую карточку, однако после консультации с помощником показал хавбеку прямую красную карточку.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глушаков Денис Вилков Михаил
Комментарии (23)
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deinego77@yandex.ru
1492882079
Всё переигровка !!!!!!!!!!!!!!!11
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мы_не_рабы
1492882203
Судья забыл, что следующая игра не с ЦСКА, а с Уралом. Ошибся однако.
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n1hat
1492882250
В чемпионате России будет хоть один матч, после которого не будут обсуждать судью?))
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shinnik
1492883273
Бартфельд . Фамилия Глушакова по материнской линии? Ну,в принципе да,глаза ..зубы..повадки.. Этакий Бартфельд-альбинос.
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sidors32
1492883325
Бартфельд заявил одно, потом Будогоский скажет другое, каждый трактует по-своему. А в итоге судьи на поле тоже судят по-своему. И получается всегда одно - судья п......
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Mahone
1492883437
Согласен,мог и не удалять,но это игра,поиграют и без него
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Диктор
1492884610
Согласен можно было и не удалять.Но пусть это будет на его совести.
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человек просто
1492885948
Глушакова понять можно как мужика. Как капитана команды претендующего на чемпионство нет. Если у него сносит крышу от игры с Ростовом кстати ни чем не уступающим Спартаку. Что-же тогда такой нервный капитан может предоставить в лиге Чемпионов я уже не говорю про топ клубы.
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DZHEK_VOROBEY1987
1492890908
Удаление 100% не заслуженное,а проиграли по делу.
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zagrizlik
1492894304
Что-то бартфельд в последнее время не последователен...то у него намеренная игра шипами в ногу это без вопросов красная, а то и штрафного не надо. Продался или за спартак топит?
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