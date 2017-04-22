Ильин: «Если бы не удаления, то «Урал» бы точно не проиграл «Зениту», а скорее выиграл»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) выразил мнение, что екатеринбургский клуб мог претендовать на положительный результат, если бы не решения судей.

Отметим, что «шмели» заканчивали данную встречу ввосьмером после трех удалений во втором тайме.

«Было видно, что «Зенит» подсел, и забить гол могли, скорее мы, нежели питерцы. Судья прочувствовал этот момент и сделал свое дело. Нам стало уже тяжело что-либо сделать. Мы пытались обороняться, как-то отбиться, но не получилось. В общем, по судейству есть большие вопросы.

Все люди разбираются в футболе, и по темпу игры было видно, что «Зенит» исчерпал себя. Уверен, что если бы не удаления, то «Урал» бы точно не проиграл, а скорее выиграл. Не знаю, за что Бикфалви дали вторую желтую карточку. Он в любом случае изначально играл в мяч, но надо еще раз посмотреть видеоповтор», – сказал Ильин.

На данный момент «Урал» расположился на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.