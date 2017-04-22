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  • Ильин: «Если бы не удаления, то «Урал» бы точно не проиграл «Зениту», а скорее выиграл»

Ильин: «Если бы не удаления, то «Урал» бы точно не проиграл «Зениту», а скорее выиграл»

22 апреля 2017, 17:38
3

Нападающий «Урала» Владимир Ильин после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) выразил мнение, что екатеринбургский клуб мог претендовать на положительный результат, если бы не решения судей.

Отметим, что «шмели» заканчивали данную встречу ввосьмером после трех удалений во втором тайме.

«Было видно, что «Зенит» подсел, и забить гол могли, скорее мы, нежели питерцы. Судья прочувствовал этот момент и сделал свое дело. Нам стало уже тяжело что-либо сделать. Мы пытались обороняться, как-то отбиться, но не получилось. В общем, по судейству есть большие вопросы.

Все люди разбираются в футболе, и по темпу игры было видно, что «Зенит» исчерпал себя. Уверен, что если бы не удаления, то «Урал» бы точно не проиграл, а скорее выиграл. Не знаю, за что Бикфалви дали вторую желтую карточку. Он в любом случае изначально играл в мяч, но надо еще раз посмотреть видеоповтор», – сказал Ильин.

На данный момент «Урал» расположился на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Ильин Владимир
Комментарии (3)
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Диктор
1492875885
Все правильно сказал.
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plehanov6
1492890555
Сейчас уже не узнаешь, что было бы... Но Мужики именно "Урал", а не зенит!
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арейская
1492917135
Всё к тому и шло чтобы хозяева проиграли свой первый матч на новом стадионе, но тут пришлось вмешаться арбитру, чтобы во что бы не стало не допустить этого, такого откровенного засуживания я прямо сейчас даже и не вспомню, но чтобы так, на глазах у всех, игроков, болельщиков, плюнуть на все правила судейства, это надо быть неаддекватом, или отработать полученное бабло...
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