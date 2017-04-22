Деменко: «Матч «Ростов» – «Спартак» будет вязким, до одного забитого гола»

Экс-нападающий «Ростова» и «Спартака» Максим Деменко выразил мнение, что сегодняшний матч 24-го тура РФПЛ между желто-синими и красно-белыми не будет отличаться результативностью. По его мнению игра будет вязкой, а ее исход решит один забитый мяч.

«Ростов» обязательно захочет остановить лидера чемпионата России. «Спартак» в свою очередь постарается не потерять очки. Будет хорошая битва! «Спартаку» будет даже тяжелее, чем в игре с «Зенитом». «Ростов» очень хорошо обороняется. Ростовчане будут максимально «окучивать» «Спартак», чтобы не давать провести быстрые контратаки, чем и сильна команда Массимо Карреры. Не стоит ожидать града голов. Игра будет очень вязкая и, наверное, до одного забитого мяча.

Мне кажется, что матч «Ростов» – «Спартак» завершится вничью – либо 0:0, либо 1:1. В этой встрече большую роль сыграют стандартные положения, кто реализует свои шансы на угловых или штрафных», – сказал Деменко.

Поединок «Ростов» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.