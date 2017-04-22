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    Деменко: «Матч «Ростов» – «Спартак» будет вязким, до одного забитого гола»

    Экс-нападающий «Ростова» и «Спартака» Максим Деменко выразил мнение, что сегодняшний матч 24-го тура РФПЛ между желто-синими и красно-белыми не будет отличаться результативностью. По его мнению игра будет вязкой, а ее исход решит один забитый мяч.

    «Ростов» обязательно захочет остановить лидера чемпионата России. «Спартак» в свою очередь постарается не потерять очки. Будет хорошая битва! «Спартаку» будет даже тяжелее, чем в игре с «Зенитом». «Ростов» очень хорошо обороняется. Ростовчане будут максимально «окучивать» «Спартак», чтобы не давать провести быстрые контратаки, чем и сильна команда Массимо Карреры. Не стоит ожидать града голов. Игра будет очень вязкая и, наверное, до одного забитого мяча.

    Мне кажется, что матч «Ростов» – «Спартак» завершится вничью – либо 0:0, либо 1:1. В этой встрече большую роль сыграют стандартные положения, кто реализует свои шансы на угловых или штрафных», – сказал Деменко.

    Поединок «Ростов» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Р-Спорт

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    22.04.2017 12:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 апреля 2017, 14:55

      Главное нам надо забить первыми, чтобы вынудить Ростов атаковать, а не контратаки ждать. Мой прогноз, весьма оптимистично конечно, но всё таки, 0:1 или 0:2 в нашу пользу

      -1
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      Рейтинг: +12

      BORODA1974 22 апреля 2017, 13:35

      Без двух нападающих тяжеловато нам будет трешку... Хотя если быстрый гол забьем, могут посыпаться!

      -1
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      Рейтинг: +19

      viking_91 22 апреля 2017, 13:04

      А мне кажется что Спартак минимум трешку положит

      -1
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero > viking_91 22 апреля 2017, 17:49

      Уже три штуки есть)

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