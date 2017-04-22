Серия А. «Аталанта» вырвала победу у «Болоньи» и поднялась на четвертое место

В рамках 33-го тура Серии А «Аталанта» на своем поле одержала победу над «Болоньей». Хозяева забили два гола в самом начале матча. В середине второго тайма гости счет сравняли. Решающий мяч на счету Маттиа Кальдары на 75-й минуте игры.

Таким образом, «Аталанта» расположилась на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Болонья» – 15-я.

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

Аталанта – Болонья – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Конти, 3; 2:0 – Фройлер, 14; 2:1 – Дестро, 16; 2:2 – Ди Франческо, 61; 3:2 – Кальдара, 75.

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