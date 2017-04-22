В «Зените» заявили, что VIP-ложи на «Крестовском» уже отремонтированы

В руководстве «Зенит» заявили, что не имеют претензий к VIP-ложам на новом стадионе на Крестовском острове.

Напомним, ранее сообщалось, что VIP-ложи на арене будут отремонтированы, так как их качеством осталось недовольно руководство «Газпрома».

«Зенит» уже отремонтировал 36 лож в рамках обязательств перед владельцами проданных в сезоне-2016/17 в них абонементов так, чтобы на «Петровском» и на стадионе «Крестовский» был достойный уровень сервиса. Тоже самое можно сказать и о президентской ложе. Как уже говорил генеральный директор клуба Максим Митрофанов, владельцы лож и привилегированных секторов уровня платина, золото, серебро генерирует около 50% доходов клуба в день матча, поэтому клуб планирует произвести весь необходимый спектр работ в данных секторах за свой счет для обеспечения высокого уровня сервиса и обслуживания клиентов этой категории», – отметил собеседник в руководстве «Зенита».

Напомним, что сегодня «Зенит» в рамках матча 24-го тура чемпионата России примет на новом стадионе «Урал».

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