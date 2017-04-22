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    В «Зените» заявили, что VIP-ложи на «Крестовском» уже отремонтированы

    В руководстве «Зенит» заявили, что не имеют претензий к VIP-ложам на новом стадионе на Крестовском острове.

    Напомним, ранее сообщалось, что VIP-ложи на арене будут отремонтированы, так как их качеством осталось недовольно руководство «Газпрома».

    «Зенит» уже отремонтировал 36 лож в рамках обязательств перед владельцами проданных в сезоне-2016/17 в них абонементов так, чтобы на «Петровском» и на стадионе «Крестовский» был достойный уровень сервиса. Тоже самое можно сказать и о президентской ложе. Как уже говорил генеральный директор клуба Максим Митрофанов, владельцы лож и привилегированных секторов уровня платина, золото, серебро генерирует около 50% доходов клуба в день матча, поэтому клуб планирует произвести весь необходимый спектр работ в данных секторах за свой счет для обеспечения высокого уровня сервиса и обслуживания клиентов этой категории», – отметил собеседник в руководстве «Зенита».

    Напомним, что сегодня «Зенит» в рамках матча 24-го тура чемпионата России примет на новом стадионе «Урал».

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    Источник: Fontanka.ru

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    22.04.2017 06:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 апреля 2017, 19:43

      Быстренько, ведь умеют же если захотят, и наверное ни копейки денег не вложили.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 09:17

      - Ну, теперь "лазурные" просто обязаны "порвать" "Урал"), ...а вдруг по приколу случится сюрр !? - "Урал" возьмёт, да и не сдастся!!!, вот это будет историческая веха)))..."Урал" !, за тебя - многомиллионная красно-белая громада болельщиков!!!

      -1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 22 апреля 2017, 09:01

      21 апреля "Фонтанка" писала, что будут сносить вип-ложи, а уже 22 апреля та же "Фонтанка" пишет, что вип-ложи отремонтированы ... Вот умеют же у нас быстро строить ... Аж гордость берет ... вечером начальник сказал ... ночью гномики сделали ... утром уже готово ... ну или кто-то языком хорошо чесать умеет, как вариант ... но я все-таки надеюсь на гномиков)))

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 апреля 2017, 08:48

      Господа соврамши.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 апреля 2017, 08:23

      Оторванные от народа твари!

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 апреля 2017, 08:13

      "...так как их качеством осталось недовольно руководство «Газпрома".
      А простые смертные-по барабану..

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 апреля 2017, 07:38

      А Мутко дальше и не пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 апреля 2017, 07:10

      Это же ведь первая необходимость, без этого нельзя....... срамота, в футбол надо хорошо играть

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 апреля 2017, 06:49

      Владельцы ВИП лож генерируют 50% сборов. Остальной стадион почти пустой? Да, популярность Зенита зашкаливает.

      2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 22 апреля 2017, 06:41

      Класс,ещё не открыли стадион,но уже требуется ремонт,а если сыграют матч,то напишут,что требуется восстановление стадиона.

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Клим Чугункин. 22 апреля 2017, 08:24

      Ещё не один миллиард туда канет

      1
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