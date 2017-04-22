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  • В «Зените» заявили, что VIP-ложи на «Крестовском» уже отремонтированы

В «Зените» заявили, что VIP-ложи на «Крестовском» уже отремонтированы

22 апреля 2017, 06:30
11

В руководстве «Зенит» заявили, что не имеют претензий к VIP-ложам на новом стадионе на Крестовском острове.

Напомним, ранее сообщалось, что VIP-ложи на арене будут отремонтированы, так как их качеством осталось недовольно руководство «Газпрома».

«Зенит» уже отремонтировал 36 лож в рамках обязательств перед владельцами проданных в сезоне-2016/17 в них абонементов так, чтобы на «Петровском» и на стадионе «Крестовский» был достойный уровень сервиса. Тоже самое можно сказать и о президентской ложе. Как уже говорил генеральный директор клуба Максим Митрофанов, владельцы лож и привилегированных секторов уровня платина, золото, серебро генерирует около 50% доходов клуба в день матча, поэтому клуб планирует произвести весь необходимый спектр работ в данных секторах за свой счет для обеспечения высокого уровня сервиса и обслуживания клиентов этой категории», – отметил собеседник в руководстве «Зенита».

Напомним, что сегодня «Зенит» в рамках матча 24-го тура чемпионата России примет на новом стадионе «Урал».

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Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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Клим Чугункин.
1492832504
Класс,ещё не открыли стадион,но уже требуется ремонт,а если сыграют матч,то напишут,что требуется восстановление стадиона.
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kykyi
1492832959
Владельцы ВИП лож генерируют 50% сборов. Остальной стадион почти пустой? Да, популярность Зенита зашкаливает.
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пряник929
1492834240
Это же ведь первая необходимость, без этого нельзя....... срамота, в футбол надо хорошо играть
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КЭТиК
1492835921
А Мутко дальше и не пойдёт.
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rubinovyi2
1492837981
"...так как их качеством осталось недовольно руководство «Газпрома". А простые смертные-по барабану..
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la verdad
1492838611
Оторванные от народа твари!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1492840135
Господа соврамши.
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Atom2020
1492840917
21 апреля "Фонтанка" писала, что будут сносить вип-ложи, а уже 22 апреля та же "Фонтанка" пишет, что вип-ложи отремонтированы ... Вот умеют же у нас быстро строить ... Аж гордость берет ... вечером начальник сказал ... ночью гномики сделали ... утром уже готово ... ну или кто-то языком хорошо чесать умеет, как вариант ... но я все-таки надеюсь на гномиков)))
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кеша_КБ
1492841847
- Ну, теперь "лазурные" просто обязаны "порвать" "Урал"), ...а вдруг по приколу случится сюрр !? - "Урал" возьмёт, да и не сдастся!!!, вот это будет историческая веха)))..."Урал" !, за тебя - многомиллионная красно-белая громада болельщиков!!!
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мы_не_рабы
1492879409
Быстренько, ведь умеют же если захотят, и наверное ни копейки денег не вложили.
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