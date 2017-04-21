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    Колыванов считает, что по силе состава в РФПЛ должны лидировать ЦСКА и «Зенит», а не «Спартак»

    Бывший защитник сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о текущем первом месте «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ. По словам специалиста, по силе состава в чемпионате России должны лидировать ЦСКА и «Зенит».

    На данный момент красно-белые единолично лидируют в РФПЛ и имеют игру в запасе. Преимущество над идущим на втором месте ЦСКА составляет семь очков, отрыв от занимающего третью строчку «Зенита» – 11 баллов.

    – Как вам лидер чемпионата – «Спартак»?

    – В этом году «Спартак» сильнее остальных команд. Хотя, если брать состав, должны были лидировать «Зенит» и ЦСКА.

    – Есть мнение, что лидерство красно-белых связано со спадом ЦСКА и «Зенита». Согласны?

    – По сравнению с прошлыми годами наш чемпионат оскудел. Многие лидеры из топ-клубов уехали, и «Спартак» на этом фоне выглядит предпочтительнее остальных.

    – В чем она заключается основная игровая идея Массимо Карреры?

    – При итальянце красно-белые стали сильнее. Но нужно отметить и работу Дмитрия Аленичева, он ведь тоже что-то сделал. Сейчас команда стала собраннее, здорово играет в обороне. В общем, все стремятся выполнить ту работу, о которой просит Каррера. И сейчас у «Спартака» видны эмоции. Что отличает эту команду от команды пятилетней давности? Тогда тоже неплохо играли, но результата не было. Сейчас «Спартак», может, и не так ярок, но есть результат. Футболисты научились проявлять характер. И видите, как все вовремя – «Зенит» ослабел, ЦСКА тоже. «Локомотив» и «Краснодар» я не беру, это не топ-клубы вообще.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.04.2017 23:04
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 11:26

      "В этом году «Спартак» сильнее остальных команд"...!!! - говорит Колыванов!...странно, "у "Зенита" и "Цска" составы сильнее")- говорит Колыванов)))..."Спартак" на 1-м месте в РФПЛ !!! - это объективная реальность!, может Колыванов смотрит на таблицу снизу вверх!?, улыбнул Колыванов!!!, и по-моему, раньше он вообще не "употреблял")))

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 апреля 2017, 09:47

      Колыванов защитник?...

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 22 апреля 2017, 08:07

      и в каком месте состав ЦСКА лучше Спартаковского....
      Про Зину еще можно понять. но ни как не ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа > Кинстифа 22 апреля 2017, 09:49

      Сравни каждого с каждым...поймешь... может быть

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > каа 22 апреля 2017, 13:13

      легко... по пофамильно не буду только по зонам..
      нападение Спатак
      средняя линия Спартак
      защита цска

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > каа 22 апреля 2017, 13:16

      а сравнивать ценники с игрой, показываемую футболистом.. себя не уважать

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 06:31

      Да пусть говорит-это лишь подчеркивает,что Спартак в нынешнем сезоне на голову выше своих соперников.

      3
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 22 апреля 2017, 01:38

      Кто такой Колыванов? заплывший недофутболер? Неуклюж, похлеще деревянного буратины Дзюбы?

      как то так!

      2
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      Рейтинг: +498

      Поль 22 апреля 2017, 01:29

      Ничем рфпл не деградирует. Ростов дрюкавший всех в еврокубках потенциально на 6 месте. Звенит по невезению проигравший андерлехту - третий. С ЦСКА все понятно. Краснодар на своём месте. Локомотив образумился. Спартак - сильнейший по составу, свежее конкурентов без борьбы в еврокубках. Все соответствует. Именно эти составы нам обеспечили 6 место таблице коэффициентов. Крутой чемпионат у нас. Сильный. В сравнении с португальским или голландским. А в сравнении с прошлыми годами наши клубы стали рациональнее. Кроме рубина.

      3
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Поль 22 апреля 2017, 01:40

      Все четко, по полочкам и по существу!

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 апреля 2017, 00:50

      "здорово играет в обороне"................это не про Спартак
      .

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль > Робинзон 22 апреля 2017, 01:33

      Спартак живей в обороне стал. Количество пропущенных мячей - это настрой соперников и случайность. В 2х матчах Спартак пропустил половину мячей за весь чемп к данному моменту.

      1
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv 22 апреля 2017, 00:24

      Ещё один оракул появился

      1
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 21 апреля 2017, 23:53

      "Но нужно отметить и работу Дмитрия Аленичева, он ведь тоже ЧТО-ТО сделал". Интересное замечание. Очень информативное.

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 21 апреля 2017, 23:53

      Все по делу сказал! РФПЛ в этом сезоне деградирует. Нас ждет ЧМ 2018?!(((

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