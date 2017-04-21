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  • Колыванов считает, что по силе состава в РФПЛ должны лидировать ЦСКА и «Зенит», а не «Спартак»

Колыванов считает, что по силе состава в РФПЛ должны лидировать ЦСКА и «Зенит», а не «Спартак»

21 апреля 2017, 23:04
23

Бывший защитник сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о текущем первом месте «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ. По словам специалиста, по силе состава в чемпионате России должны лидировать ЦСКА и «Зенит».

На данный момент красно-белые единолично лидируют в РФПЛ и имеют игру в запасе. Преимущество над идущим на втором месте ЦСКА составляет семь очков, отрыв от занимающего третью строчку «Зенита» – 11 баллов.

– Как вам лидер чемпионата – «Спартак»?

– В этом году «Спартак» сильнее остальных команд. Хотя, если брать состав, должны были лидировать «Зенит» и ЦСКА.

– Есть мнение, что лидерство красно-белых связано со спадом ЦСКА и «Зенита». Согласны?

– По сравнению с прошлыми годами наш чемпионат оскудел. Многие лидеры из топ-клубов уехали, и «Спартак» на этом фоне выглядит предпочтительнее остальных.

– В чем она заключается основная игровая идея Массимо Карреры?

– При итальянце красно-белые стали сильнее. Но нужно отметить и работу Дмитрия Аленичева, он ведь тоже что-то сделал. Сейчас команда стала собраннее, здорово играет в обороне. В общем, все стремятся выполнить ту работу, о которой просит Каррера. И сейчас у «Спартака» видны эмоции. Что отличает эту команду от команды пятилетней давности? Тогда тоже неплохо играли, но результата не было. Сейчас «Спартак», может, и не так ярок, но есть результат. Футболисты научились проявлять характер. И видите, как все вовремя – «Зенит» ослабел, ЦСКА тоже. «Локомотив» и «Краснодар» я не беру, это не топ-клубы вообще.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Колыванов Игорь
Комментарии (23)
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erma
1492805583
Да, по силе состава Зенит должен был выигрывать в группе у Монако (как все утверждали в сентябре), но почему-то Монако играет в полуфинале, а Зенит... Все тараканы находятся в наших головах и с такими диагностами, как Колыванов нам никогда не построить нормальных КОМАНД.
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polt
1492807047
" По словам специалиста, " - какой ты нафуй танкист- специалист. Спартак на сегодня лучший, не смотря на зенитовский супер состав. А ЦСКА играет на выдохе, дай бог, доиграть так этот сезон.
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Д Альбертини
1492807499
Лидеры уехали из зенита если только. Локомотив вообще ниже плинтуса задвинул. И как эта уже как мантра: Спартак на 1 месте потому что Зенит и Цска ослабели.. порожняки гоняешь, бывший футболист сборной России!
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alp
1492807962
скорее Ростов. цска с Зенитом за последние 2 года просрали свои позиции и усилились говном. спам просто напросто тащат за уши - то 2 красных, то 6 минут то еще какая то хрень
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zenit2012
1492808016
Все по делу сказал! РФПЛ в этом сезоне деградирует. Нас ждет ЧМ 2018?!(((
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Михаил Спартач
1492808023
"Но нужно отметить и работу Дмитрия Аленичева, он ведь тоже ЧТО-ТО сделал". Интересное замечание. Очень информативное.
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Поль
1492813797
Ничем рфпл не деградирует. Ростов дрюкавший всех в еврокубках потенциально на 6 месте. Звенит по невезению проигравший андерлехту - третий. С ЦСКА все понятно. Краснодар на своём месте. Локомотив образумился. Спартак - сильнейший по составу, свежее конкурентов без борьбы в еврокубках. Все соответствует. Именно эти составы нам обеспечили 6 место таблице коэффициентов. Крутой чемпионат у нас. Сильный. В сравнении с португальским или голландским. А в сравнении с прошлыми годами наши клубы стали рациональнее. Кроме рубина.
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B.G.
1492814306
Кто такой Колыванов? заплывший недофутболер? Неуклюж, похлеще деревянного буратины Дзюбы? как то так!
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Диктор
1492831919
Да пусть говорит-это лишь подчеркивает,что Спартак в нынешнем сезоне на голову выше своих соперников.
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Кинстифа
1492837648
и в каком месте состав ЦСКА лучше Спартаковского.... Про Зину еще можно понять. но ни как не ЦСКА
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