Колыванов считает, что по силе состава в РФПЛ должны лидировать ЦСКА и «Зенит», а не «Спартак»

Бывший защитник сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о текущем первом месте «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ. По словам специалиста, по силе состава в чемпионате России должны лидировать ЦСКА и «Зенит».

На данный момент красно-белые единолично лидируют в РФПЛ и имеют игру в запасе. Преимущество над идущим на втором месте ЦСКА составляет семь очков, отрыв от занимающего третью строчку «Зенита» – 11 баллов.

– Как вам лидер чемпионата – «Спартак»?

– В этом году «Спартак» сильнее остальных команд. Хотя, если брать состав, должны были лидировать «Зенит» и ЦСКА.

– Есть мнение, что лидерство красно-белых связано со спадом ЦСКА и «Зенита». Согласны?

– По сравнению с прошлыми годами наш чемпионат оскудел. Многие лидеры из топ-клубов уехали, и «Спартак» на этом фоне выглядит предпочтительнее остальных.

– В чем она заключается основная игровая идея Массимо Карреры?

– При итальянце красно-белые стали сильнее. Но нужно отметить и работу Дмитрия Аленичева, он ведь тоже что-то сделал. Сейчас команда стала собраннее, здорово играет в обороне. В общем, все стремятся выполнить ту работу, о которой просит Каррера. И сейчас у «Спартака» видны эмоции. Что отличает эту команду от команды пятилетней давности? Тогда тоже неплохо играли, но результата не было. Сейчас «Спартак», может, и не так ярок, но есть результат. Футболисты научились проявлять характер. И видите, как все вовремя – «Зенит» ослабел, ЦСКА тоже. «Локомотив» и «Краснодар» я не беру, это не топ-клубы вообще.