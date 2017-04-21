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Чугайнов: «Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова»

21 апреля 2017, 21:23
29

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением об игре футболиста «Спартака» и сборной России Илье Кутепове. По словам Чугайнова, игрок совершает ошибки в каждом матче.

«Последние игры сборной России показали, что мы и близко не готовы к конкуренции. Надо реально смотреть на себя. Мы восхваляем Кутепова, но я не изменил мнения о нем. Защитник в каждой игре совершает ошибки. Ну, сколько можно? Поэтому и Джикия играл против «Зенита». Он хоть помощнее его. Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова? Почему Каррера тогда ставит его? Иногда тренер ставит из-за безнадежности. Просто некого ставить», – сказал Чугайнов.

На счету Кутепова четыре матча в составе сборной России.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Спартак Россия Кутепов Илья Джикия Георгий Чугайнов Игорь
Комментарии (29)
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Atom2020
1492799770
Кто это "мы", которые восхваляем Кутепова? ... сам придумал несуразицу ... и затем высказал прописные истины ... удивил прям ...
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Daxa 09
1492803009
Никто и не говорит что Кутепов защитник топ уровня но из тех защитников которые могут играть за сборную он точно не самый худший и пусть он нам покажет такого защитника который не ошибается да ещё и в нашем чемпионате и кстати у Кутепова один из самых больших процентов выигранных единоборств так что кое какие плюсы он имеет )))
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Диктор
1492803281
Слова злобного идиота.
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Narushitel_
1492806645
тепов отличный защитник... хочу чтоб он вернулся в состав
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Д Альбертини
1492807853
Кутепову всего 23 года. Он только набирается опыта, ему как любому молодому футболисту свойственно ошибаться. Можно подумать чугайнов в 23 года играл в локомотиве в стартовой составе, и при этом никогда сам не совершал ошибок!
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Andrey160268
1492809398
Одну сильную сторону я точно назову - Кутепов умнее Чугайнова, а потому не позволяет себе критиковать кого-либо. Для критики у нас Бубновы имеются.
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Axe111
1492810634
Все верно сказал. Кутепов днище
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Робинзон
1492810759
прав Кутепов ни о чём .
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Nesterenko
1492828203
Джикия сильнее Кутепова.
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kanav67
1492845838
Самая сильная сторона Кутепова - это Черчесов бывший вратарь Спартака. Других сильных сторон у Кутепова нет
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