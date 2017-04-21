Чугайнов: «Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением об игре футболиста «Спартака» и сборной России Илье Кутепове. По словам Чугайнова, игрок совершает ошибки в каждом матче.

«Последние игры сборной России показали, что мы и близко не готовы к конкуренции. Надо реально смотреть на себя. Мы восхваляем Кутепова, но я не изменил мнения о нем. Защитник в каждой игре совершает ошибки. Ну, сколько можно? Поэтому и Джикия играл против «Зенита». Он хоть помощнее его. Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова? Почему Каррера тогда ставит его? Иногда тренер ставит из-за безнадежности. Просто некого ставить», – сказал Чугайнов.

На счету Кутепова четыре матча в составе сборной России.