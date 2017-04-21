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    Чугайнов: «Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова»

    Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением об игре футболиста «Спартака» и сборной России Илье Кутепове. По словам Чугайнова, игрок совершает ошибки в каждом матче.

    «Последние игры сборной России показали, что мы и близко не готовы к конкуренции. Надо реально смотреть на себя. Мы восхваляем Кутепова, но я не изменил мнения о нем. Защитник в каждой игре совершает ошибки. Ну, сколько можно? Поэтому и Джикия играл против «Зенита». Он хоть помощнее его. Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова? Почему Каррера тогда ставит его? Иногда тренер ставит из-за безнадежности. Просто некого ставить», – сказал Чугайнов.

    На счету Кутепова четыре матча в составе сборной России.

    Источник: Спорт FM

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    21.04.2017 21:23
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 22 апреля 2017, 13:59

      Зря на Кутепова гонят. Будет хороший игрок.

      0
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      Рейтинг: +37

      Den_161 > aurora5858 4 мая 2017, 22:14

      Будущий ОНОПКО

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 апреля 2017, 12:21

      Вообще: все сильные стороны наших подающих надежды - российский паспорт и возраст.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 11:37

      - Чугайнов, вспомни где ТЫ был в свои 23 года!?...вспомнил?..., а теперь сам ответь на свои "аналитические выкладки")))

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      Рейтинг: +12

      BORODA1974 > кеша_КБ 22 апреля 2017, 13:37

      В точку,сказал,брат!

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 апреля 2017, 11:23

      нисколько не оправдываю кутепова,НО сколько кутепову лет? или чугайнов хочет чтобы он сразу заиграл без ошибок? пусть себя молодого вспомнит

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Каратель 22 апреля 2017, 11:34

      - ес!!!

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      Рейтинг: +37

      Den_161 > Каратель 4 мая 2017, 22:18

      Может в 45 -50 опыта и наберется:)

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 11:18

      Думаю нормальный парень с будущим,сами попробуйте выйти на поле,опыта наберется и будет как Игнашевич в молодости

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      Рейтинг: +37

      Den_161 > Mahone 4 мая 2017, 22:18

      Может в 45 -50 опыта и наберется

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 22 апреля 2017, 10:23

      Самая сильная сторона Кутепова - это Черчесов бывший вратарь Спартака. Других сильных сторон у Кутепова нет

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 апреля 2017, 05:30

      Джикия сильнее Кутепова.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 апреля 2017, 01:57

      Ну во первых Кутепов играет первый полноценный сезон в вышке, во вторых парню всего лишь 23, Березы в этом возрасте были такими дубами ))) А в третьих, пусть Чугайн назовет, кто его, сейчас, может заменить в сборной.

      0
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > ufos73 22 апреля 2017, 04:59

      Берёзы в 23 кубок УЕФА брали, кутепову его только в фифе выиграть суждено

      4
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > 007abdul007 22 апреля 2017, 09:34

      Березы его брали благодаря Вагнеру, Карвальо. Это одни из лучших легионеров РФПЛ за всю историю.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 007abdul007 22 апреля 2017, 17:35

      Его взяли не благодаря деревьям, а вопреки им )))

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 апреля 2017, 00:39

      прав
      Кутепов ни о чём
      .

      2
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 22 апреля 2017, 00:37

      Все верно сказал. Кутепов днище

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Axe111 28 апреля 2017, 15:32

      И костолом!

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