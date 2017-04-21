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    Молодежное первенство. «Зенит» победил «Урал», «Спартак» выиграл у «Ростова»

    Подошли к концу три матча молодежного первенства России. «Локомотив» дома крупно обыграл «Амкар», «Зенит» взял верх над «Уралом», а «Спартак» на выезде с минимальным счетом переиграл «Ростов».

    Молодежное первенство. 24-й тур

    Локомотив (мол.) – Амкар (мол.) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Галаджан, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Дорофеев, 48; 2:1 – Жуковский, 70; 3:1 – Тугарев, 75 (с пенальти); 4:1 – Вагабов, 90+4.

    Зенит (мол.) – Урал (мол.) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Еловских, 14; 2:0 – Макаев, 25.

    Ростов (мол.) – Спартак (мол.) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Руденко, 54.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 апреля 2017, 17:54

      Нет стимула в молодежном первенстве.

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