Молодежное первенство. «Зенит» победил «Урал», «Спартак» выиграл у «Ростова»

Подошли к концу три матча молодежного первенства России. «Локомотив» дома крупно обыграл «Амкар», «Зенит» взял верх над «Уралом», а «Спартак» на выезде с минимальным счетом переиграл «Ростов».

Молодежное первенство. 24-й тур

Локомотив (мол.) – Амкар (мол.) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Галаджан, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Дорофеев, 48; 2:1 – Жуковский, 70; 3:1 – Тугарев, 75 (с пенальти); 4:1 – Вагабов, 90+4.

Зенит (мол.) – Урал (мол.) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Еловских, 14; 2:0 – Макаев, 25.

Ростов (мол.) – Спартак (мол.) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Руденко, 54.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства