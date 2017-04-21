Лига Европы. «Аякс» вдесятером забил «Шальке» два гола за девять минут и вышел в 1/2 турнира

«Аякс» прошел «Шальке» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Проигрывая со счетом 0:3 по ходу встречи, игроки амстердамского клуба забили два гола за девять минут в дополнительное время.

Лига Европы, 1/4 финала. Ответные матчи

Шальке-04 (Германия) – Аякс (Голландия) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Горецка, 53; 2:0 – Бургсталлер, 56; 3:0 – Калигури, 101; 3:1 – Виргевер, 111; 3:2 – Юнес, 120.

Предупреждения: Бургсталлер, 60; Колашинац, 68; Настасич, 86 – Вельтман, 71; Виргевер, 90; Зайич, 90+5.

Удаления: нет – Вельтман, 80.

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