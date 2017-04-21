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    Лига Европы. «Аякс» вдесятером забил «Шальке» два гола за девять минут и вышел в 1/2 турнира

    «Аякс» прошел «Шальке» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Проигрывая со счетом 0:3 по ходу встречи, игроки амстердамского клуба забили два гола за девять минут в дополнительное время.

    Лига Европы, 1/4 финала. Ответные матчи

    Шальке-04 (Германия) – Аякс (Голландия) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Горецка, 53; 2:0 – Бургсталлер, 56; 3:0 – Калигури, 101; 3:1 – Виргевер, 111; 3:2 – Юнес, 120.

    Предупреждения: Бургсталлер, 60; Колашинац, 68; Настасич, 86 – Вельтман, 71; Виргевер, 90; Зайич, 90+5.

    Удаления: нет – Вельтман, 80.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 00:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 21 апреля 2017, 11:53

      вот это огонь футбол. не представляю на данном этапе турнира русские клубы с их нынешним состоянием..

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 апреля 2017, 09:50

      Молодцы

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 21 апреля 2017, 07:54

      Вот это красавчики, голландцы!

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 21 апреля 2017, 06:55

      Обосрались покруче, чем Эмери

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 21 апреля 2017, 00:55

      Справедливо!!! Молодцы аяксиды!!! Если бы в первом матче все моменты бы использовали, то к немцам можно было бы не ехать! А так выдали валидольный но суперский матч!!! Показали характер!!! ёххххуууууу)))))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 апреля 2017, 00:54

      Я болел за немцев,но Аяксу браво!!!В меньшинстве и на выезде забили 2 гола в доп время,круто!

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