Участие Михаила Кержакова в матче против «Томи» под вопросом

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о готовности футболистов к матчу 24-го тура РФПЛ против «Томи». По словам функционера, участие голкипера Михаила Кержакова под вопросом.

«Пока неизвестно, сможет ли сыграть Кержаков с «Томью», медики предпринимают меры. Но с ним ничего страшного, может сыграть, а может и не сыграть. Романом тоже медицина занимается, его участие пока тоже под вопросом. У Абакумова и у Григорьева все в порядке, оба в строю и тренируются в общей группе.

У нас все люди взрослые, мы переговорили. У нас каждая игра финал, другого быть не может, и все знают, для чего мы туда едем – настрой однозначно только на победу. Не думаю, что может быть недонастрой, все всe прекрасно понимают – очень ответственная игра», – сказал Столыпин.

Встреча состоится 23 апреля в Томске.