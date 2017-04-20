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    Матюиди ищет варианты продолжения карьеры в Испании и Англии

    Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди ближайшим летом может покинуть команду. Сообщается, что отношения футболиста с руководством парижского клуба ухудшились после того, как игроку был предложен контракт с сокращением зарплаты в два раза.

    Агент хавбека Мино Райола намерен найти для футболиста новую команду, выступающую в Англии или Испании. Сообщается, что некоторую заинтересованность во французе проявляет «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне на счету Матюиди 45 матчей, шесть голов и одна голевая передача во всех турнирах.

    Источник: Le Parisien

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    20.04.2017 17:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 20 апреля 2017, 18:41

      23 игрок в новостях якобы переходивший в МЮ

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Mr. Tony Stark 21 апреля 2017, 12:35

      почему "якобы"?? Матюиди летом был альтернативным вариантом для МЮ, в случае неперехода Погба.

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 20 апреля 2017, 18:12

      Ого

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