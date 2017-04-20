Матюиди ищет варианты продолжения карьеры в Испании и Англии

Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди ближайшим летом может покинуть команду. Сообщается, что отношения футболиста с руководством парижского клуба ухудшились после того, как игроку был предложен контракт с сокращением зарплаты в два раза.

Агент хавбека Мино Райола намерен найти для футболиста новую команду, выступающую в Англии или Испании. Сообщается, что некоторую заинтересованность во французе проявляет «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне на счету Матюиди 45 матчей, шесть голов и одна голевая передача во всех турнирах.