Клуб Витселя предложил нападающему «Челси» Косте контракт на 40 миллионов в год

Нападающий «Челси» Диего Коста имеет предложение из Китая. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает английскому клубу за трансфер форварда 107 миллионов евро. Самому футболисту предложен контракт на 40 миллионов евро в год.

Если переход состоится, испанец станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. На данный момент таким игроком является нападающий другого китайского клуба «Шанхай Шэнхуа» Карлос Тевес, чей оклад составляет 37,5 миллионов евро в год.

Коста выступает за «Челси» с 2014 года. На его счету 113 матчей и 55 забитых голов.