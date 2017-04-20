Клуб Витселя предложил нападающему «Челси» Косте контракт на 40 миллионов в год

Я так думаю Коста уже в Китае,а то еще подсидят))) такие деньги это вам не
мелочь по карманам тырить
Нападающий «Челси» Диего Коста имеет предложение из Китая. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает английскому клубу за трансфер форварда 107 миллионов евро. Самому футболисту предложен контракт на 40 миллионов евро в год.
Если переход состоится, испанец станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. На данный момент таким игроком является нападающий другого китайского клуба «Шанхай Шэнхуа» Карлос Тевес, чей оклад составляет 37,5 миллионов евро в год.
Коста выступает за «Челси» с 2014 года. На его счету 113 матчей и 55 забитых голов.