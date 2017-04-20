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    Клуб Витселя предложил нападающему «Челси» Косте контракт на 40 миллионов в год

    Нападающий «Челси» Диего Коста имеет предложение из Китая. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает английскому клубу за трансфер форварда 107 миллионов евро. Самому футболисту предложен контракт на 40 миллионов евро в год.

    Если переход состоится, испанец станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. На данный момент таким игроком является нападающий другого китайского клуба «Шанхай Шэнхуа» Карлос Тевес, чей оклад составляет 37,5 миллионов евро в год.

    Коста выступает за «Челси» с 2014 года. На его счету 113 матчей и 55 забитых голов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.04.2017 13:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 21 апреля 2017, 20:02

      Я так думаю Коста уже в Китае,а то еще подсидят))) такие деньги это вам не
      мелочь по карманам тырить

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 апреля 2017, 16:47

      Что тут раздумывать? Продадим, купим Лукаку за 80 и еще 27 в карман . . . Не знаю как вам, а мне эта новость слышаться как: "Клуб Витселя . . . " То есть Аксель купил клуб в Китае, и пытается переманить к себе Косту

      0
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      ...
      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > Аристократ Олжик 21 апреля 2017, 06:36

      А я пришёл из ВК - по Названию - "Коста и Витсель могут стать одноклубниками" - то есть можно было подумать что Витсель переходит в Челси - Бомбардир Ру - непонятные названия статей...

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 апреля 2017, 16:03

      надо продавать не думая дважды

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 апреля 2017, 14:57

      Надо отпускать !

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 20 апреля 2017, 14:46

      А что Витсель купил клуб в Китае?

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 20 апреля 2017, 14:00

      Клуб Суньвынь Суньхуньвчай

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 20 апреля 2017, 13:59

      Скоро все будете смотреть только чемп Китая

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Амба Нагорск 20 апреля 2017, 14:57

      звучит устрашающе, ты что-то затеял?

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск > dolf666 20 апреля 2017, 15:18

      Кто откажется от 40 млн $ в год ?

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