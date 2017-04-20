С вылетом «Барселоны» Дибала не видит фаворита на победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:0) выразил мнение, что не видит фаворита среди полуфиналистов на победу в главном еврокубке.

«Не так просто провести два матча против «Барселоны» и не пропустить. Очень довольны своим выступлением в этом противостоянии.

При жеребьевке все команды были согласны играть с кем угодно, кроме «Барселоны». Теперь же я не вижу фаворита в Лиге чемпионов. Думаю, шансы всех четырех команд равны. Будем ждать жеребьевки», – сказал Дибала.

По сумме двух встреч «Ювентус» победил со счетом 3:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка данной стадии пройдет 21 апреля.

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