Агент: «Руководство «Зенита» доверяет Луческу, перед ним не стоит ультиматума»

Да ладно, просто по отступным за разрыв контракта не могут договориться!
Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что руководство петербургского клуба полностью доверяет румынскому специалисту. Кроме того, Запорожану отметил, что его клиент не ведет переговоры с «Галатасараем».
«Перед Луческу не стоит ультиматума, в команде ему доверяют. Сейчас все сосредоточены на борьбе за место в Лиге чемпионов. В любом случае гонка за чемпионство еще не закончена.
Разговоры о конфликте Луческу с футболистами? В России есть агенты, которые любят давать интервью по этому поводу. На самом деле проблем нет. Есть небольшое напряжение, как и в любой другой команде и любой другой сфере деятельности, но это далеко от того, что писали в прессе.
Интересе к Луческу со стороны «Галатасарая»? Никаких обсуждений с турками не было», – сказал Запорожану в интервью Ziare.
Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице третье место, отставая от первой строчки на 11 очков.