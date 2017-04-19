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    Агент: «Руководство «Зенита» доверяет Луческу, перед ним не стоит ультиматума»

    Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что руководство петербургского клуба полностью доверяет румынскому специалисту. Кроме того, Запорожану отметил, что его клиент не ведет переговоры с «Галатасараем».

    «Перед Луческу не стоит ультиматума, в команде ему доверяют. Сейчас все сосредоточены на борьбе за место в Лиге чемпионов. В любом случае гонка за чемпионство еще не закончена.

    Разговоры о конфликте Луческу с футболистами? В России есть агенты, которые любят давать интервью по этому поводу. На самом деле проблем нет. Есть небольшое напряжение, как и в любой другой команде и любой другой сфере деятельности, но это далеко от того, что писали в прессе.

    Интересе к Луческу со стороны «Галатасарая»? Никаких обсуждений с турками не было», – сказал Запорожану в интервью Ziare.

    Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице третье место, отставая от первой строчки на 11 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 20:02
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 апреля 2017, 07:49

      Да ладно, просто по отступным за разрыв контракта не могут договориться!

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Обер-КанцлерЪ 20 апреля 2017, 09:45

      Налоги в городе увеличат, выплатят отступные)))

      В конце сезона попрут когда он выполнит задачи на сезон, и можно будет меньше платить)

      0
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 20 апреля 2017, 07:04

      Напомню, в начале сезона Луческу говорил о реорганизации команды и игры. За сезон такие задачи не решаются. Надо дать ему поработать еще пару лет и тогда посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 20 апреля 2017, 05:16

      Долой Луческу и з Зенита

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 20 апреля 2017, 05:15

      Ну всё, еврокубки до свидания

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 20 апреля 2017, 00:13

      Ну раз доверяет, тогда все руководство с цыганом в отставку!

      4
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 19 апреля 2017, 21:53

      Да ладно, смех!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 апреля 2017, 21:27

      Нельзя менять тренеров как перчатки!!!!!!! повали-дайте поработать

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 19 апреля 2017, 21:01

      Да хз, странные трансферы, странные составы на матчах, странные замены, убогие результаты. До зимней паузы еще туда-сюда, хотя опять же под конец полный трешняк уже был, а после вообще ни одного нормального матча, кроме вставшего на своей половине Андерлехта. Прогресса не видно, только регресс и негатив.

      2
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      Рейтинг: +6309

      порт 19 апреля 2017, 20:21

      После таких заявлений, обычно происходит замена тренера.

      4
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 апреля 2017, 20:19

      УльтиМАТУМ ? ? ? ?
      А чё, , он сам НИХРЕНА на понимает? ????

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