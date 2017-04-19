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  • Агент: «Руководство «Зенита» доверяет Луческу, перед ним не стоит ультиматума»

Агент: «Руководство «Зенита» доверяет Луческу, перед ним не стоит ультиматума»

19 апреля 2017, 20:02
17

Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что руководство петербургского клуба полностью доверяет румынскому специалисту. Кроме того, Запорожану отметил, что его клиент не ведет переговоры с «Галатасараем».

«Перед Луческу не стоит ультиматума, в команде ему доверяют. Сейчас все сосредоточены на борьбе за место в Лиге чемпионов. В любом случае гонка за чемпионство еще не закончена.

Разговоры о конфликте Луческу с футболистами? В России есть агенты, которые любят давать интервью по этому поводу. На самом деле проблем нет. Есть небольшое напряжение, как и в любой другой команде и любой другой сфере деятельности, но это далеко от того, что писали в прессе.

Интересе к Луческу со стороны «Галатасарая»? Никаких обсуждений с турками не было», – сказал Запорожану в интервью Ziare.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице третье место, отставая от первой строчки на 11 очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (17)
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Путник 13
1492621492
Надо увольнять...и чем скорее тем лучше...чего тянуть..
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Тяп-Ляп.
1492621654
Кто на ком стоит???Излагайте яснее.
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Юрэс
1492622364
УльтиМАТУМ ? ? ? ? А чё, , он сам НИХРЕНА на понимает? ????
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порт
1492622514
После таких заявлений, обычно происходит замена тренера.
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VVM1964
1492622865
ЛУЧЕСКУ - ВЕРИМ !!!
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Nevsky_RU
1492624904
Да хз, странные трансферы, странные составы на матчах, странные замены, убогие результаты. До зимней паузы еще туда-сюда, хотя опять же под конец полный трешняк уже был, а после вообще ни одного нормального матча, кроме вставшего на своей половине Андерлехта. Прогресса не видно, только регресс и негатив.
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Mahone
1492626478
Нельзя менять тренеров как перчатки!!!!!!! повали-дайте поработать
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paracetamol
1492636430
Ну раз доверяет, тогда все руководство с цыганом в отставку!
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Kollljan
1492661041
Напомню, в начале сезона Луческу говорил о реорганизации команды и игры. За сезон такие задачи не решаются. Надо дать ему поработать еще пару лет и тогда посмотрим.
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Обер-КанцлерЪ
1492663797
Да ладно, просто по отступным за разрыв контракта не могут договориться!
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