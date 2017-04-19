Тарханов: «Зенит» оставляет двоякое впечатление»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о задачах своей команды на остаток футбола, а также о подготовке к предстоящему матчу против «Зенита».

«Задача на сезон – провести успешно оставшиеся игры, ну и финал Кубка России нас ждет. С каким настроением готовимся к «Зениту»? Все происходит в обычном режиме. Изучаем предстоящего соперника.

«Зенит» оставляет двоякое впечатление. Чемпионат он начал хорошо. Новичков много пришло. Ушли такие исполнители, как Витсель, Гарай и Халк. Это огромнейшие потери.

В то же время трудно винить Луческу. Человек в свое время выиграл Кубок УЕФА. Так что это очень большой тренер. Возможно, нет взаимопонимания в команде или коллектив не сложен. Что-то не получается пока. Пока игроки не поймут ту философию, которую хочет внедрить тренер, будет сложно. У Моуринью тоже в «Челси» не получилось. Сейчас с «Манчестер Юнайтед» не все гладко», – сказал Тарханов.

В матче 24-го тура «Уралу» предстоит встретиться с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Игра пройдет в субботу, 22 апреля, в 14:00 по московскому времени.