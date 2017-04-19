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    Тарханов: «Зенит» оставляет двоякое впечатление»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о задачах своей команды на остаток футбола, а также о подготовке к предстоящему матчу против «Зенита».

    «Задача на сезон – провести успешно оставшиеся игры, ну и финал Кубка России нас ждет. С каким настроением готовимся к «Зениту»? Все происходит в обычном режиме. Изучаем предстоящего соперника.

    «Зенит» оставляет двоякое впечатление. Чемпионат он начал хорошо. Новичков много пришло. Ушли такие исполнители, как Витсель, Гарай и Халк. Это огромнейшие потери.

    В то же время трудно винить Луческу. Человек в свое время выиграл Кубок УЕФА. Так что это очень большой тренер. Возможно, нет взаимопонимания в команде или коллектив не сложен. Что-то не получается пока. Пока игроки не поймут ту философию, которую хочет внедрить тренер, будет сложно. У Моуринью тоже в «Челси» не получилось. Сейчас с «Манчестер Юнайтед» не все гладко», – сказал Тарханов.

    В матче 24-го тура «Уралу» предстоит встретиться с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Игра пройдет в субботу, 22 апреля, в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.04.2017 09:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +439

      сасас 19 апреля 2017, 14:28

      Я совершенное не понимаю, почему Луческа до сих пор ещё тренер Зенита

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 19 апреля 2017, 12:21

      Это у них возрастное))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 апреля 2017, 11:00

      Хорошо сказал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 19 апреля 2017, 10:46

      В последних играх уже и не двоякое впечатление, а хреновое(((

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 апреля 2017, 10:05

      Где Маур и где румын..)))

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