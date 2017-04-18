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    Лига 1. «ПСЖ» на последних минутах матча вырвал победу у «Метца»

    В рамках 31-го тура Лиги 1 «Метц» на своем поле на последних минутах матча уступил «ПСЖ». В первой половине встречи гости забили дважды за три минуты усилиями Эдинсона Кавани и Блейза Матюиди. Под занавес матча хозяева ответили голами Яна Жуффре и Шейка Диабате. Уже в добавленное время Матюиди оформил дубль и принес парижанам победу.

    Таким образом, «ПСЖ» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, имея одинаковое количество очков с «Монако», «Метц» – 15-й.

    Франция. Лига 1. 31-й тур

    Метц – ПСЖ – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кавани, 33; 0:2 – Матюиди, 36; 1:2 – Жуффре, 78; 2:2 – Диабате, 88; 2:3 – Матюиди, 90+2.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 21:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 19 апреля 2017, 06:30

      мда, ушли от ничьи, а так красавцы ...

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