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    Кашчелан заявил, что «Тосно» намерен как можно скорее обеспечить себе выход в РФПЛ

    Полузащитник «Тосно» Младен Кашчелан подвел итоги матча 32-го тура ФНЛ против «Спартака-Нальчик» (0:0), а также поделился мнением о предстоящей игра против «Луча-Энергии».

    – Младен, ничья с Нальчиком – чем запомнился этот матч?

    – Эту игру я оценил бы как позитивную, у нас было много моментов и хороших атак.

    – Что отметишь в игре соперника?

    – Ожидал, что «Спартак-Нальчик» будет играть больше в открытый футбол, но они, как и большинство команд, приезжающих в Великий Новгород, оборонялись всей командой.

    – Не удалось забить гол. Для команды это невезение или испытание?

    – Не успели забить, думаю, в этой игре мы создали очень много моментов – где-то не повезло, а где-то не хватило концентрации при завершении атак, но в футболе бывают такие игры. Ничего страшного не случилось, мы движемся дальше с тем же самым позитивным настроем!

    – «Луч-Энергия» потрепал нервы в матче первого круга. Что ожидать от них в предстоящем матче?

    – Да, дома с «Лучом» получилась очень тяжелая игра. Сейчас все по-другому, там будет натуральное поле, другие условия для игры. Мы стали почти на шаг от Премьер-лиги, хочется сделать этот шаг как можно быстрее. Так что полетим туда, чтобы выиграть!

    «Тосно» находится на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ФК «Тосно»

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    18.04.2017 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 26 апреля 2017, 10:49

      ещё одни питерские бомжи появятся-стадион в тосно сначала постройте.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 апреля 2017, 19:38

      Не поздновато, в 34 года, одновременно вступить и в НАТО и в элитную лигу русского футбола?
      не Брат ты нам.

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