Кашчелан заявил, что «Тосно» намерен как можно скорее обеспечить себе выход в РФПЛ

Полузащитник «Тосно» Младен Кашчелан подвел итоги матча 32-го тура ФНЛ против «Спартака-Нальчик» (0:0), а также поделился мнением о предстоящей игра против «Луча-Энергии».

– Младен, ничья с Нальчиком – чем запомнился этот матч?

– Эту игру я оценил бы как позитивную, у нас было много моментов и хороших атак.

– Что отметишь в игре соперника?

– Ожидал, что «Спартак-Нальчик» будет играть больше в открытый футбол, но они, как и большинство команд, приезжающих в Великий Новгород, оборонялись всей командой.

– Не удалось забить гол. Для команды это невезение или испытание?

– Не успели забить, думаю, в этой игре мы создали очень много моментов – где-то не повезло, а где-то не хватило концентрации при завершении атак, но в футболе бывают такие игры. Ничего страшного не случилось, мы движемся дальше с тем же самым позитивным настроем!

– «Луч-Энергия» потрепал нервы в матче первого круга. Что ожидать от них в предстоящем матче?

– Да, дома с «Лучом» получилась очень тяжелая игра. Сейчас все по-другому, там будет натуральное поле, другие условия для игры. Мы стали почти на шаг от Премьер-лиги, хочется сделать этот шаг как можно быстрее. Так что полетим туда, чтобы выиграть!

«Тосно» находится на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ.