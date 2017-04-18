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    Нойер: «Бавария» обладает необходимым уровнем, чтобы быстро забить два гола «Реалу»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает. что мюнхенцам по силам дважды огорчить «Реал» за короткий промежуток времени в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По словам стража ворот, красные очень мотивированы и хотят выйти в полуфинал.

    Напомним, в домашней встрече «Бавария» уступила сливочным со счетом 1:2.

    «Уровня нашей команды достаточно для того, чтобы забить два гола, в том числе и за короткий промежуток времени, в ворота любого соперника.

    Левандовски вернулся в строй. Он – убийца у ворот. Нам его не хватало. Не имеет значения, кто выйдет на поле. Мотивация очень высока. Мы непременно хотим выйти в полуфинал!» – сказал Нойер.

    Поединок «Реал» – «Бавария» состоится сегодня, 18 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: ФК «Бавария»

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    18.04.2017 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 апреля 2017, 21:44

      А уровня Реала достаточно что забить два года Нойеру за 10 минут)))

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      Рейтинг: +2509

      panmon 18 апреля 2017, 19:07

      У Реала достаточно уровня чтобы не пропустить 2. Но вам все равно удачи.

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