Нойер: «Бавария» обладает необходимым уровнем, чтобы быстро забить два гола «Реалу»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает. что мюнхенцам по силам дважды огорчить «Реал» за короткий промежуток времени в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По словам стража ворот, красные очень мотивированы и хотят выйти в полуфинал.

Напомним, в домашней встрече «Бавария» уступила сливочным со счетом 1:2.

«Уровня нашей команды достаточно для того, чтобы забить два гола, в том числе и за короткий промежуток времени, в ворота любого соперника.

Левандовски вернулся в строй. Он – убийца у ворот. Нам его не хватало. Не имеет значения, кто выйдет на поле. Мотивация очень высока. Мы непременно хотим выйти в полуфинал!» – сказал Нойер.

Поединок «Реал» – «Бавария» состоится сегодня, 18 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.