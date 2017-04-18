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  • Митрофанов заявил, что Трабукки, назвав Луческу чучелом, подпортил репутацию самому себе

Митрофанов заявил, что Трабукки, назвав Луческу чучелом, подпортил репутацию самому себе

18 апреля 2017, 18:51
3

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов считает, что агент Марко Трабукки своим высказыванием о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу подпортил прежде всего свою репутацию.

После матча 23-го тура РФПЛ между петербуржцами и «Спартаком» (1:2) итальянец на своей странице в Twitter сравнил румынского специалиста с чучелом. Позже Трабукки объяснил, что именно он имел в виду и отметил, что не хотел обидеть тренера.

«Высказавшись подобным образом, Марко Трабукки в первую очередь нанес репутационный ущерб самому себе. Думаю, что ему следует в следующий раз выбирать более достойную и уважительную форму для изложения своих мыслей. Луческу свой профессиональный и тренерский статус давно подтвердил на международной арене, а вот к Траббуки после таких высказываний у футбольного сообщества наверняка возникнут вопросы как в человеческом, так и профессиональном плане», – сказал Митрофанов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Митрофанов Максим
Комментарии (3)
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Garrincha58
1492531371
а кто такой Трабукки и тем более Митрофанов присосались к футболу, а понимания ноль
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семёнычев
1492535099
Какой-то Трамбуки в каком-то Твитере, оскорбил тренера.... Митрофанов ВСЕМ ХОТЕЛ РАССКАЗАТЬ об этом, но рассказал не всем..... Бонбандир ВНЁС СВОЮ ЛЕПТУ и дорассказал тем, кто не слышал Митрофанова..... ВРОДЕ НЕ ЗИМА, ЧТОБ ВСЯКУЮ НЮ ПИСАТЬ....
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Stalin XP
1492592200
"Митрофанов заявил, что Трабукки, назвав Луческу чучелом, подпортил репутацию самому себе"... ... потому что забыл назвать чучелом ещё и Митрофанова.
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