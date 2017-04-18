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    Митрофанов заявил, что Трабукки, назвав Луческу чучелом, подпортил репутацию самому себе

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов считает, что агент Марко Трабукки своим высказыванием о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу подпортил прежде всего свою репутацию.

    После матча 23-го тура РФПЛ между петербуржцами и «Спартаком» (1:2) итальянец на своей странице в Twitter сравнил румынского специалиста с чучелом. Позже Трабукки объяснил, что именно он имел в виду и отметил, что не хотел обидеть тренера.

    «Высказавшись подобным образом, Марко Трабукки в первую очередь нанес репутационный ущерб самому себе. Думаю, что ему следует в следующий раз выбирать более достойную и уважительную форму для изложения своих мыслей. Луческу свой профессиональный и тренерский статус давно подтвердил на международной арене, а вот к Траббуки после таких высказываний у футбольного сообщества наверняка возникнут вопросы как в человеческом, так и профессиональном плане», – сказал Митрофанов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2017 18:51
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      Stalin XP 19 апреля 2017, 11:56

      "Митрофанов заявил, что Трабукки, назвав Луческу чучелом, подпортил репутацию самому себе"...
      ... потому что забыл назвать чучелом ещё и Митрофанова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 апреля 2017, 20:04

      Какой-то Трамбуки в каком-то Твитере, оскорбил тренера....
      Митрофанов ВСЕМ ХОТЕЛ РАССКАЗАТЬ об этом, но рассказал не всем.....
      Бонбандир ВНЁС СВОЮ ЛЕПТУ и дорассказал тем, кто не слышал Митрофанова.....
      ВРОДЕ НЕ ЗИМА, ЧТОБ ВСЯКУЮ НЮ ПИСАТЬ....

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 апреля 2017, 19:02

      а кто такой Трабукки и тем более Митрофанов присосались к футболу, а понимания ноль

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