"Митрофанов заявил, что Трабукки, назвав Луческу чучелом, подпортил репутацию самому себе"...

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов считает, что агент Марко Трабукки своим высказыванием о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу подпортил прежде всего свою репутацию.

После матча 23-го тура РФПЛ между петербуржцами и «Спартаком» (1:2) итальянец на своей странице в Twitter сравнил румынского специалиста с чучелом. Позже Трабукки объяснил, что именно он имел в виду и отметил, что не хотел обидеть тренера.

«Высказавшись подобным образом, Марко Трабукки в первую очередь нанес репутационный ущерб самому себе. Думаю, что ему следует в следующий раз выбирать более достойную и уважительную форму для изложения своих мыслей. Луческу свой профессиональный и тренерский статус давно подтвердил на международной арене, а вот к Траббуки после таких высказываний у футбольного сообщества наверняка возникнут вопросы как в человеческом, так и профессиональном плане», – сказал Митрофанов.