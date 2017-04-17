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  • Трабукки: «Не собирался обижать Луческу. К сравнению с чучелом привела его неподвижность»

Трабукки: «Не собирался обижать Луческу. К сравнению с чучелом привела его неподвижность»

17 апреля 2017, 22:39
9

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал свое высказывание в адрес главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. После поражения от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России итальянец назвал специалиста «чучелом».

«Я не собирался обижать Луческу. Но внимательно смотрел за его поведением по ходу матча и с большим удивлением увидел, как румын в течение 90 минут просто стоял и вообще не руководил своими футболистами, как будто они все правильно делали на поле. Его неподвижность и привела к такому сравнению.

И потом, предлагаю не делать акцент на словах, а смотреть профессионально и серьезно на суть проблемы. Луческу проиграл все. Ему дали лучшую команду страны, он же явно не оправдал доверия руководства «Зенита» ни в одном из турниров. У него все время кто-то виноват – русские футболисты, новички, московские арбитры, лига, соперники», — сказал Трабукки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (9)
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ttter
1492458264
Заткнись!!!Подлых и лицемерных людей никто не уважает.
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Павел Буре
1492458722
Сначала добейся того, чего луческу добился в хохляндии, потом позволяй себе такие высказывания. Ну провалил он сезон с зенитом, и что надо его обижать??? в любой ситуации надо оставаться человеком.
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ProstoPolzovatel
1492459950
Оправдание "на троечку" если честно...
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VSt
1492460208
Слабенькое оправдание. Надо бы этому хаму - Марко Трабукки искренне извиниться, а не переводить внимание на то, что "... Луческу проиграл все ...".
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Liverpool#krasnodar
1492462404
Просто пиар ничего больше
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mialkov
1492463240
Сам ты чучело и говнослов!
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Eds
1492463449
Лучше бы извинился, а так ещё больше показал себя какашкой...
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GeorgeXIII
1492464026
ох уж эти комментаторы)
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RedWhiteFans2
1492466861
Хочет затмить Дзюбу и Чевиченко вместе...... боюсь не получиться.....
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