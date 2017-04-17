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    Трабукки: «Не собирался обижать Луческу. К сравнению с чучелом привела его неподвижность»

    Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал свое высказывание в адрес главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. После поражения от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России итальянец назвал специалиста «чучелом».

    «Я не собирался обижать Луческу. Но внимательно смотрел за его поведением по ходу матча и с большим удивлением увидел, как румын в течение 90 минут просто стоял и вообще не руководил своими футболистами, как будто они все правильно делали на поле. Его неподвижность и привела к такому сравнению.

    И потом, предлагаю не делать акцент на словах, а смотреть профессионально и серьезно на суть проблемы. Луческу проиграл все. Ему дали лучшую команду страны, он же явно не оправдал доверия руководства «Зенита» ни в одном из турниров. У него все время кто-то виноват – русские футболисты, новички, московские арбитры, лига, соперники», — сказал Трабукки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 22:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 апреля 2017, 01:07

      Хочет затмить Дзюбу и Чевиченко вместе...... боюсь не получиться.....

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 18 апреля 2017, 00:20

      ох уж эти комментаторы)

      0
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      Рейтинг: +412

      Eds 18 апреля 2017, 00:10

      Лучше бы извинился, а так ещё больше показал себя какашкой...

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 апреля 2017, 00:07

      Сам ты чучело и говнослов!

      2
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 17 апреля 2017, 23:53

      Просто пиар ничего больше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 17 апреля 2017, 23:16

      Слабенькое оправдание. Надо бы этому хаму - Марко Трабукки искренне извиниться, а не переводить внимание на то, что "... Луческу проиграл все ...".

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 апреля 2017, 23:12

      Оправдание "на троечку" если честно...

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 апреля 2017, 22:52

      Сначала добейся того, чего луческу добился в хохляндии, потом позволяй себе такие высказывания. Ну провалил он сезон с зенитом, и что надо его обижать??? в любой ситуации надо оставаться человеком.

      -1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 17 апреля 2017, 22:44

      Заткнись!!!Подлых и лицемерных людей никто не уважает.

      4
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