Трабукки: «Не собирался обижать Луческу. К сравнению с чучелом привела его неподвижность»

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал свое высказывание в адрес главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. После поражения от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России итальянец назвал специалиста «чучелом».

«Я не собирался обижать Луческу. Но внимательно смотрел за его поведением по ходу матча и с большим удивлением увидел, как румын в течение 90 минут просто стоял и вообще не руководил своими футболистами, как будто они все правильно делали на поле. Его неподвижность и привела к такому сравнению.

И потом, предлагаю не делать акцент на словах, а смотреть профессионально и серьезно на суть проблемы. Луческу проиграл все. Ему дали лучшую команду страны, он же явно не оправдал доверия руководства «Зенита» ни в одном из турниров. У него все время кто-то виноват – русские футболисты, новички, московские арбитры, лига, соперники», — сказал Трабукки.