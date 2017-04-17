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  • Трабукки: «Каррера без нападающих тактически уничтожил румынское чучело»

Трабукки: «Каррера без нападающих тактически уничтожил румынское чучело»

17 апреля 2017, 16:14
48

Футбольный агент Марко Трабукки похвалил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру за грамотно выбранную тактику на матч 23-го тура РПФЛ с «Зенитом» (2:1). По его мнению, рулевой красно-белых полностью переиграл своего оппонента Мирчу Луческу, не имея в составе ни одного номинального нападающего.

Напомним, что оба основных спартаковских форварда – Зе Луиш и Луис Адриано – пропускали поединок из-за травм.

«Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с четырьмя топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?» – написал Трабукки на своей странице в Twitter.

После вчерашней победы «Спартак» упрочил свое лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись от ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита» – на 11.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча Каррера Массимо
Комментарии (48)
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Мары
1492436211
Жаль что биноклем так и не разжился.Не разглядел этих загадочных топ-форвардов. Надеюсь , что румынское чучело тоже было Топ.Или Поп.
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piligrim1986
1492436470
чучело))))))) точнее не придумаешь)))
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cska-62
1492436704
Тут вот какое дело. С приходом Луческу в "Зенит" я писал, что в его квалификации тренера нет и не может быть сомнений, но он тренер, которому требуется время. Он не тренер-волшебник типа Бескова, Садырина или Бердыева. И никогда им прежде не был. И никаких чудесных превращений "г...на в конфетку" с лёту не совершал. Я предполагал, что "Зенит" станет показывать приличную игру при нём к середине или к концу первенства. Не вышло. Почему? Могу только предполагать, что там какие-то сложные внутренние проблемы и отношения в команде. Отсутствие того же Мака в составе объяснению просто не поддаётся. А теперь ещё и Молло. И, конечно, свою негативную роль сыграли на старте первенства судьи, которые нагло "рисовали" питерцам очки! А это расслабляет. И тренера, и игроков. Что же касается вчерашнего матча, то я уже дал исчерпывающий анализ. Каррера выбрал лучшую схему построения игры команды из всех возможных на данных момент (с учётом травмированных) и в первом тайме просто раздавил "Зенит". Звезда Карреры взошла в России! Ох, а сколько ещё в Италии таких или примерно таких тренеров на вторых ролях? Просто боюсь себе представить! В Серии А из-за отсутствия слишком больших денег тренерский чемпионат уже много лет. И используют они тот материал, что под рукой имеется. Тут же Массимо достался состав, который кроме "Ювентуса" остальным лидерам Серии А не уступает. Вот и получился результат. Ну, и, конечно, Каррера смог найти подход к игрокам много лет "весело игравшего" "Спартака". Чего не удалось даже Унаи Эмери.
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порт
1492437845
Только слабак может опуститься на оскорбление на расстоянии.
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Евгений Лесников
1492438696
На месте мистера Трабукки я бы не хамил уважаемому специалисту,который вместе с Шахтёром становился обладателем Кубка ЛЕ...Спартак не нуждается в таких экспертах...пусть берет пример с идеально корректного Массимо Карреры...
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VSt
1492439294
Очень грубо, очень грустно!

От экспертов хотелось бы больше такта и больше профессионализма, а не соревнования с футбольными хулиганами в грубости и футбольном невежестве.

Луческу уже доказал своей карьерой, что он профи. С Зенитом пока не получается, да. Но это не повод для оскорблений.

И вопрос, главным образом, не к хаму, его только могила исправит, а к модераторам. Не допускайте, пожалуйста, на сайт такие непристойные выпады. Просто ужас.

PS. Я не поклонник Зенита, я за футбол, как источник наслаждения, а не за разгул низменных страстей.
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firs04
1492439757
У нас футбол превратился в один из способов публичного унижения людей.
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alex1004
1492441866
Некрасиво... :(
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sochi-2013
1492442189
Тарабяка-л0х позорный, решил засветиться за счет Луческу.
P.S. Не люблю Зенит и ненавижу Газпром. Футбольный агент- фактически просто паразит, и уж не его клоповое право оскорблять тренера!!!
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!77
1492447326
Охуеть. Человеку 70 лет, когда Траббуки метался сперматозоидом в поисках яйцеклетки, румын уже играл во взрослый футбол. Откуда такое неуважение к старшим?
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