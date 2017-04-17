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    Трабукки: «Каррера без нападающих тактически уничтожил румынское чучело»

    Футбольный агент Марко Трабукки похвалил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру за грамотно выбранную тактику на матч 23-го тура РПФЛ с «Зенитом» (2:1). По его мнению, рулевой красно-белых полностью переиграл своего оппонента Мирчу Луческу, не имея в составе ни одного номинального нападающего.

    Напомним, что оба основных спартаковских форварда – Зе Луиш и Луис Адриано – пропускали поединок из-за травм.

    «Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с четырьмя топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?» – написал Трабукки на своей странице в Twitter.

    После вчерашней победы «Спартак» упрочил свое лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись от ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита» – на 11.

    Источник: Twitter

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    17.04.2017 16:14
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 17 апреля 2017, 22:50

      4 топ форварда это кто?
      Дзюба - по меркам РФПЛ возможно, но не более. Кержаков - отличный нам, но в прошлом. Джорждевич - вечно подающий надежды. 4м наверное Кокорина имел ввиду, пха... какой там топ, минус игрок на поле.
      Юсупов, Кокорин, Нету - эти игроки - гандикап в пользу Спартака. К тому же провалил игру Жулиано, не вписался Эрнани, выглядел не надёжно Иванович, а это то же важный момент. Мне Луческу пока ничем не импонирует, но в этой игре его можно даже пожалеть. Хотя конечно у него непонятный для меня выбор стартового состава + неоднозначные замены. Мак, Жирков, Кержаков - мне кажется эти ребята просто обязаны были быть на поле, если не с начала матча, то хотя бы выйти на замену. Да и Молло уверен смотрелся бы не хуже Кокорина

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Nevsky_RU 17 апреля 2017, 23:14

      Убедительно!

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 20:37

      Трабукки на эмоциях пизданул не подумавши, а теперь оправдывается) с луческу конечно все понятно, но делать такие заявления в его адрес-перебор!

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Д Альбертини 17 апреля 2017, 20:43

      да уж.с чучелом он конечно перебрал,полностью согласен,нельзя так.

      1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 17 апреля 2017, 20:29

      И правда чучело ТРАБУККИ кек лол

      -1
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 17 апреля 2017, 20:02

      – Я не собирался обижать Луческу, – сказал Трабукки. – Но внимательно смотрел за его поведением по ходу матча и с большим удивлением увидел, как румын в течение 90 минут просто стоял и вообще не руководил своими футболистами, как будто они все правильно делали на поле. Его неподвижность и привела к такому сравнению. И потом, предлагаю не делать акцент на словах, а смотреть профессионально и серьезно на суть проблемы. Луческу проиграл все. Ему дали лучшую команду страны, он же явно не оправдал доверия руководства "Зенита" ни в одном из турниров. У него все время кто-то виноват – русские футболисты, новички, московские арбитры, лига, соперники.

      https://www.sport-express.ru/football/rfpl/clubs/news/marko-trabukki-obyasnil-pochemu-sravnil-luchesku-s-chuchelom-1244446/

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 апреля 2017, 20:01

      Чесно говоря не ожидал такого услышать от Марко! Чем уже Мирча не угодил макароннику!?

      1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 17 апреля 2017, 19:46

      а какого х.. он его оскорбляет то??? кто он такой....сам он чучело, не ему это говорить, не его ума это дело....

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      Рейтинг: +76

      !77 17 апреля 2017, 19:42

      Охуеть. Человеку 70 лет, когда Траббуки метался сперматозоидом в поисках яйцеклетки, румын уже играл во взрослый футбол. Откуда такое неуважение к старшим?

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 апреля 2017, 19:38

      нетолерантно как то...)))

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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 апреля 2017, 18:27

      хотелось бы видеть достойных представителей в ЛЧ,а то уровень нашего футбола уже не соответствует уровню ЛЕ.

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > gosproektikabinet 17 апреля 2017, 22:37

      Чётко подметил

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 17 апреля 2017, 18:16

      Тарабяка-л0х позорный, решил засветиться за счет Луческу.

      P.S. Не люблю Зенит и ненавижу Газпром.
      Футбольный агент- фактически просто паразит, и уж не его клоповое право оскорблять тренера!!!

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