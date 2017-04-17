Трабукки: «Каррера без нападающих тактически уничтожил румынское чучело»

4 топ форварда это кто?
Дзюба - по меркам РФПЛ возможно, но не более. Кержаков - отличный нам, но в прошлом. Джорждевич - вечно подающий надежды. 4м наверное Кокорина имел ввиду, пха... какой там топ, минус игрок на поле.
Юсупов, Кокорин, Нету - эти игроки - гандикап в пользу Спартака. К тому же провалил игру Жулиано, не вписался Эрнани, выглядел не надёжно Иванович, а это то же важный момент. Мне Луческу пока ничем не импонирует, но в этой игре его можно даже пожалеть. Хотя конечно у него непонятный для меня выбор стартового состава + неоднозначные замены. Мак, Жирков, Кержаков - мне кажется эти ребята просто обязаны были быть на поле, если не с начала матча, то хотя бы выйти на замену. Да и Молло уверен смотрелся бы не хуже Кокорина
Футбольный агент Марко Трабукки похвалил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру за грамотно выбранную тактику на матч 23-го тура РПФЛ с «Зенитом» (2:1). По его мнению, рулевой красно-белых полностью переиграл своего оппонента Мирчу Луческу, не имея в составе ни одного номинального нападающего.
Напомним, что оба основных спартаковских форварда – Зе Луиш и Луис Адриано – пропускали поединок из-за травм.
«Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с четырьмя топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?» – написал Трабукки на своей странице в Twitter.
После вчерашней победы «Спартак» упрочил свое лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись от ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита» – на 11.