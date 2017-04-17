Трабукки: «Каррера без нападающих тактически уничтожил румынское чучело»

Футбольный агент Марко Трабукки похвалил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру за грамотно выбранную тактику на матч 23-го тура РПФЛ с «Зенитом» (2:1). По его мнению, рулевой красно-белых полностью переиграл своего оппонента Мирчу Луческу, не имея в составе ни одного номинального нападающего.
Напомним, что оба основных спартаковских форварда – Зе Луиш и Луис Адриано – пропускали поединок из-за травм.
«Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с четырьмя топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?» – написал Трабукки на своей странице в Twitter.
После вчерашней победы «Спартак» упрочил свое лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись от ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита» – на 11.
Источник: Twitter
От экспертов хотелось бы больше такта и больше профессионализма, а не соревнования с футбольными хулиганами в грубости и футбольном невежестве.
Луческу уже доказал своей карьерой, что он профи. С Зенитом пока не получается, да. Но это не повод для оскорблений.
И вопрос, главным образом, не к хаму, его только могила исправит, а к модераторам. Не допускайте, пожалуйста, на сайт такие непристойные выпады. Просто ужас.
PS. Я не поклонник Зенита, я за футбол, как источник наслаждения, а не за разгул низменных страстей.
P.S. Не люблю Зенит и ненавижу Газпром. Футбольный агент- фактически просто паразит, и уж не его клоповое право оскорблять тренера!!!