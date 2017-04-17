Трабукки: «Каррера без нападающих тактически уничтожил румынское чучело»

Футбольный агент Марко Трабукки похвалил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру за грамотно выбранную тактику на матч 23-го тура РПФЛ с «Зенитом» (2:1). По его мнению, рулевой красно-белых полностью переиграл своего оппонента Мирчу Луческу, не имея в составе ни одного номинального нападающего.

Напомним, что оба основных спартаковских форварда – Зе Луиш и Луис Адриано – пропускали поединок из-за травм.

«Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с четырьмя топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?» – написал Трабукки на своей странице в Twitter.

После вчерашней победы «Спартак» упрочил свое лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись от ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита» – на 11.