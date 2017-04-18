Липпи: «Ювентус» в состоянии завоевать все трофеи в нынешнем сезоне»

Экс-главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи накануне ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (первая встреча – 3:0) заявил, что «бьянконери» вполне могут рассчитывать на победу во всех турнирах, в которых они берут участие в нынешнем сезоне.

«Кажется, «Ювентус» в состоянии выиграть все трофеи в нынешнем сезоне. На данный момент «старая синьора» является лучшей командой в Европе.

У «Барселоны» отличная атака, но не более того. А «бьянконери» в течение одного матча могут играть в разном ключе, уверенно обороняясь или ярко атакуя. Кроме того, в команде присутствует «тот самый» голкипер», – цитирует Липпи La Repubblica.

Поединок «Барселона» – «Ювентус» состоится в столице Каталонии в среду, 19 марта. Начало – в 21:45 по московскому времени.